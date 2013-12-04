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Ethem Sarısülük cinayetinde polisin yeni görüntüsü: Çektim, sıktım üç tane!

Ankara'daki Gezi Parkı olayları sırasında çekilen bir görüntünün 35'inci saniyesinde konuşan bir çevik kuvvet polisi, 'çektim, sıktım 3 tane' ifadesini kullandı

04 Aralık 2013 11:06

Ankara'daki Gezi Parkı olaylarıyla ilgili görüntülerde eylemcilere müdahale eden kalabalık bir çevik kuvvet ekibi görüntülere yansıyor. Güvenpark'taki görüntülerin 35'inci saniyesinde kanuşan bir çevik kuvvet polisinin "Çektim, sıktım üç tane" ifadeleri dikkat çekiyor.

Ankara'da 12 Haziran 2013'te Ethem Sarısülük polis kurşunu ile ölmüştü. Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunu ile ölen Ethem Sarısülük'ün ailesi videoyu çeken kişinin kendileriyle temas kurmasını istedi. Daha sonra Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük videoyu çeken kişiye ulaştıklarını açıkladı.

Sarısülük'ün ölümüyle ilgili ailesinin açtığı davada polis memuru Ahmet Şahbaz'ın yargılanmasına devam ediliyor.

İşte çevik kuvvet polisinin 'çektim, sıktım üç tane' sözlerinin yer aldığı o video: 

 

 

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Ethem Sarısülük cinayetinde polisin yeni görüntüsü: Çektim, sıktım üç tane!

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