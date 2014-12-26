Ethem Sarısülük'ü öldüren polis Ahmet Şahbaz için yardım kampanyası!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Ethem Sarısülük’ü öldüren polis memur Ahmet Şahbaz için yardım kampanyası başlatıldı. “Ahmet Şahbaz polislerin gururudur” isimli Facebook adresinde yayınlanan yazıya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde göre yapan personelin 2015 Ocak ayı maaşlarında belirli oranlarda kesinti yapılması isteniyor.

Gezi Parkı direnişine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride Ethem Sarısülük kafasına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

Ethem’i vuran polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması olarak mahkeme 23 Eylül 2013 tarihini belirlemişti.

Davanın başlamasına günler kala Şahbaz’ın Şanlıurfa’ya Koruma Şube Müdürlüğüne atanmıştı.

Şahbaz için yardım kampanyası

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, cezaevine konulan Şahbaz için meslektaşları, yardım kampanyası başlattığı bildirildi. “Ahmet Şahbaz polislerin gururudur” isimli Facebook adresinde yayınlanan yazıya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde göre yapan personelin 2015 Ocak ayı maaşlarında belirli oranlarda kesinti yapılması isteniyor. 23 Aralık 2014 tarihli “Müdüriyet Makamına” başlıklı ve 3. Sınıf bir Emniyet müdürünün imzasının bulunduğu yazıda, Şahbaz’ın 2014 yılında Şanlıurfa’ya atandığı belirtilerek şöyle denildi:

Dava sürecinde yıprandı

“Ahmet Şahbaz Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Gezi olaylarında görevli iken Ethem Sarısülük’ün ölümüne sebebiyet vermekten yargılandığı Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak Yargıtay Başsavcılığı verilen cezayı yetersiz bulmuş ve yeniden yargılama talebinde bulunmuştur. Dava sürecinde maddi ve manevi olarak oldukça yıpranan personelimizin ailesi, dilekçeyle müdürlüğümüze yardım başvurusu yapmıştır.

Zor günlerinde yanındayız

Teşkilat mensuplarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla meslektaşlarımızın ve ailesinin gerek maddi gerekse manevi yönden mağduriyetlerini giderebilmek, bu zor günlerinde Teşkilat olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla gönüllük esasına göre bir defaya mahsus 2015 yılı Ocak ayı maaşlarında, İl Emniyet Müdüründen 50 TL, İl Emniyet Müdür Yardımcılarından 30 TL, Şube ve İlçe Emniyet Müdürlerinden 20 TL, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser ve Komiser Yardımcılarından 15 TL, Başpolis ve Polis Memurlarından ve diğer personellerden 10 TL, belirtilen miktarlarda kesinti yapılması ve toplanan yardımların personelimize aktırılmak üzere ‘Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün Garanti Bankası Emniyet Şubesi nezdinden bulunan (…) numaralı tensiplerine arz ederim.”