Ethem Sarısülük'ü öldüren polise yardım kampanyasına aileden tepki: Katiller madalya ile ödüllendirilecek!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nün Gezi Parkı direnişi sırasında Ethem Sarısülük’ü öldüren polis Ahmet Şahbaz için yardım kampanyası düzenlediği ortaya çıktı. Valilik izniyle düzenlenen kampanyanın gerekçesi ‘Emniyet olarak Şahbaz’ın yanında olduklarını göstermek’ ve ‘maddi manevi mağduriyetini gidermek’ olarak açıklandı. Ethem Sarısülük’ün kardeşi Mehmet Sarısülük de, “Kırgın değil nefret doluyuz. Ancak bu yaşananlara hiç şaşırmıyoruz. Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın emriyle, katiller çok yakın zamanda onur madalyası ile de ödüllendirilecek” diye tepki gösterdi.

Erk Acarer’in Cumhuriyet’teki haberine göre, Gezi Direnişi sırasında Ankara’da başından vurularak öldürülen Ethem’in ağabeyi Mustafa Sarısülük, kardeşinin katil zanlısı Ahmet Şahbaz için yardım kampanyası toplanmasını değerlendirdi.

“Mağdurlar yerine, suçluları ve katilleri koruyan bir sistemin sonunda işi buraya getireceği belliydi” diyen Mustafa Sarısülük, yaşananları sert sözlerle özetledi:

“Devlet, resmi kanalları vasıtasıyla katillere yardım kampanyası örgütlüyorsa, bunun üzerinde düşünmek lazım. Hâlâ katil zanlılarına arka çıkmaya devam ediyorlar. Bu yaşananları, ülkede giderek artan faşizmin cesaretlendirici bir adımı olarak görüyoruz. Kardeşimin katili için yardım kampanyası düzenlemek de bu adımlardan biri. Bilinçli olarak yaptıklarını düşünüyoruz. Demokrasinin var olduğu ülkelerde katillerin değil mağdurların korunması gerekir. Tersi, çürümüşlüğün hangi boyuta geldiğini çok net bir biçimde anlatır. Bu aynı zamanda, ‘insanları vurmaya, öldürmeye, yaralamaya ve gözlerini çıkarmaya devam edin, hiçbir biçimde muhalifleri yaşatmayın’ demektir. Çok önceden ifade ettiğimiz gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Durum, bunun tescili olarak değer kazanıyor. Kırgın değil nefret doluyuz. Ancak bu yaşananlara hiç şaşırmıyoruz. Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın emriyle, katiller çok yakın zamanda onur madalyası ile de ödüllendirilecek.”

Ethem Sarısülük’ün kardeşi İkrar Sarısülük ise “Kısa bir süre önce, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden de birtakım yardım kampanyaları düzenlendiğini duymuştuk” derken konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.