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Yargıtay Başsavcılığı, Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz'a verilen cezayı az buldu

Yargıtay, Ethem Sarısülük'ü öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz'a verilen 7 yıl, 9 ay 10 gün hapis cezasının bozulmasını istedi

08 Aralık 2014 19:20

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davada, polis memuru Ahmet Şahbaz'a verilen 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasını az bularak, kararın bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ethem Sarısülük'ün öldürülmesine ilişkin davayla ilgili tebliğnamesinde, sanık polis Şahbaz'ın, "karşısındaki grubu görüp, hedef gözeterek ateş ettiğinin" anlaşılması karşısında, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan hüküm kurulması gerekirken, "olası kastla öldürmek" suçundan hüküm kurulmasının yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Şahbaz, İnfaz Kanunu’na göre 4 yıl 1 ay sonra cezaevinden çıkabilecekti.

Ethem Sarısülük, Gezi Parkı olayları sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz'ın silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti.

 

 

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