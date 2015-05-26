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'Mağdure tecavüzde bağırmamış' beraatını Yargıtay bozdu

B.D. cinsel saldırı suçundan 24 yıla kadar, cinsel amaçlı hürriyetten yoksun kılma suçundan da 10.5 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak

26 Mayıs 2015 11:37

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdurenin, “Bağırmamam için ağzımı bağladı” dediği davada, tecavüzün yaşandığı evin sahibinin, “Bağırsaydı alt kattakiler duyardı” şeklindeki ifadesini ve mağdurenin sanıkla telefonda görüştüğüne ilişkin kayıtları gerekçe göstererek sanığa beraat kararı verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise mağdurenin fiziksel ve bedensel olarak uğradığı zararları gösteren adli tıp raporlarına işaret ederek mahkeme kararını bozdu.

Bursa’da M.E. isimli kadın, 1.5 yıldır arkadaşlık yaptığı ancak evli ve çocuk sahibi olduğunu bilmediği ve Ercan ismiyle tanıdığı B.D.’nin tecavüzüne uğradı. İfadelere göre B.D. mağdureyi ‘ailemle tanıştıracağım’ diye bir eve götürdü, kapıyı açan Murat isimli kişiyi kardeşi olarak tanıştırdı. Zorla tecavüz ettikten sonra kadını tehdit eden B.D., hakkında cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından dava açıldı.

Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmadan tecavüz sırasında evde olan Murat isimli kişi tanık ifadesinde, kadının bağırması durumunda rahatlıkla komşularca duyulabileceğini savundu. M.E.’nin olaydan sonra sanıkla telefonda konuşmasını da gerekçe gösteren mahkeme sanığa beraat verdi.

 

Raporlar kanıt oldu

 

Yargıtay 14. Ceza Dairesi adli raporda tecavüzün kanıtlandığını, Uludağ Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nca hazırlanan roporda ise mağdurede maruz kaldığı eylem nedeniyle majör depresif bozukluk teşhis edildiğini belirtti. Yargıtay raporlara göre sanığa mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

 

Yine yargılanacak

 

Yargıtay Başsavcılığı ise dairenin bu kararına sanığa, “hürriyetten yoksun kılma” suçundan verilen beraat kararının da bozulması gerektiği görüşüyle itiraz etti. Başsavcılık “Mağdurenin gerek hazırlık aşamasında gerekse duruşmada özünde değişmeyen ve şüphe edilmesini gerektiren bir neden bulunmayan iddialarda bulunduğuna” dikkat çekti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, başsavcılığın bu itirazını kabul etti. Böylece sanık B.D. cinsel saldırı suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar, cinsel amaçlı hürriyetten yoksun kılma suçundan da 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak.

 

‘Mağdure tecavüzde bağırmamış’ beraatını Yargıtay geri gönderdi

 

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, mağdurenin, “Bağırmamam için ağzımı bağladı” dediği davada, tecavüzün yaşandığı evin sahibinin, “Bağırsaydı alt kattakiler duyardı” şeklindeki ifadesini ve mağdurenin sanıkla telefonda görüştüğüne ilişkin kayıtları gerekçe göstererek sanığa beraat kararı verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise mağdurenin fiziksel ve bedensel olarak uğradığı zararları gösteren adli tıp raporlarına işaret ederek mahkeme kararını bozdu.

Bursa’da M.E. isimli kadın, 1.5 yıldır arkadaşlık yaptığı ancak evli ve çocuk sahibi olduğunu bilmediği ve Ercan ismiyle tanıdığı B.D.’nin tecavüzüne uğradı. İfadelere göre B.D. mağdureyi ‘ailemle tanıştıracağım’ diye bir eve götürdü, kapıyı açan Murat isimli kişiyi kardeşi olarak tanıştırdı. Zorla tecavüz ettikten sonra kadını tehdit eden B.D., hakkında cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından dava açıldı.

Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmadan tecavüz sırasında evde olan Murat isimli kişi tanık ifadesinde, kadının bağırması durumunda rahatlıkla komşularca duyulabileceğini savundu. M.E.’nin olaydan sonra sanıkla telefonda konuşmasını da gerekçe gösteren mahkeme sanığa beraat verdi.

 

Raporlar kanıt oldu

 

Yargıtay 14. Ceza Dairesi adli raporda tecavüzün kanıtlandığını, Uludağ Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nca hazırlanan roporda ise mağdurede maruz kaldığı eylem nedeniyle majör depresif bozukluk teşhis edildiğini belirtti. Yargıtay raporlara göre sanığa mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

 

Yine yargılanacak

 

Yargıtay Başsavcılığı ise dairenin bu kararına sanığa, “hürriyetten yoksun kılma” suçundan verilen beraat kararının da bozulması gerektiği görüşüyle itiraz etti. Başsavcılık “Mağdurenin gerek hazırlık aşamasında gerekse duruşmada özünde değişmeyen ve şüphe edilmesini gerektiren bir neden bulunmayan iddialarda bulunduğuna” dikkat çekti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, başsavcılığın bu itirazını kabul etti. Böylece sanık B.D. cinsel saldırı suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar, cinsel amaçlı hürriyetten yoksun kılma suçundan da 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak.

 

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