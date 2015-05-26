Tecavüzcü nişanlıya 38 yıl ceza

Adana’da nişanlısının evini basarak, annesinin yanında tecavüz etmeye çalışan sanığa, üç günde dava açıldı ve iki ayda karar verildi. Sanık toplam 38 yıl hapis cezası aldı.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, dava konusu olay 16 Mart’ta Adana’da yaşandı. Güvenlik görevlisi S.Y.’nin evi, üç yıllık nişanlısı Gültekin G. (32) tarafından basıldı. Alkollü olan ve elindeki bıçakla nişanlısını ve annesini rehin alan Gül, S.Y.’ye tecavüz etmeye çalıştı. Anne ve kız direnince evden kaçan G., aynı gün yakalandı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı üç gün içinde “cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit” suçlarından dava açtı.

Bıçakla tehdit etti

Olay günü nişanlısının kendisini gelmeden tehdit ettiğini söyleyen S.Y. savcılıktaki ve mahkemede olayı şöyle anlattı:

‘Annemin çığlığıyla uyandım. Nişanlımın pantolonunun arkasından sırtına kadar uzanan büyük bir bıçak vardı, annemin kolundan tuttu, bıçağı boğazına dayadı, götürüp kilitledi. Sonra beni odama götürdü, ‘Soyun’ dedi. ‘Sana sahip olacağım ve öldüreceğim’ dedi. Zorla kıyafetlerimi çıkarttı. Kendisi de çıplaktı. Beni yere yatırdı bıçakla vuruyor eşofmanımın altını çıkarmaya çalışıyordu. Yanımdaki biber gazını gözüne sıktım. O sırada annem kapıyı kırıp odaya girdi tencereyle ona vurdu. Ben de mutfaktaki yemek dolu tencereyi üzerine attım. Annem de tekrar saldırdı. Kazanı kafasına vurdum. Kıyafetlerini verdim, gitti. Sonra polisler geldi, beni ambulansa bindirdiler.”

64 günde karar çıktı

S.Y., eski nişanlısı olan sanığın kendisini cezaevinden de gönderdiği mektuplarla tehdit ettiğini anlatıp “Beni kimseye yar etmeyeceğini, saçıma dokunan olursa Adana’yı yakacağını, ölürken bile beraber öleceğini söylemiş. Şikâyet ettim” dedi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, açıldıktan 64 gün sonra 22 Mayıs 2015’te karara çıktı. Mahkeme sanığa “cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan 18 yıl; “Cinsel saldırı amaçlı hürriyeti tahdit” suçundan 12 yıl; mağdurun annesine yönelik “hürriyeti tahdit” suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 38 yıl hapis cezası verdi ve indirim yapmadı.

‘Güvenimiz arttı’

Mağdur S.Y ve annesinin avukatı Ebru Çatıkkaş, kararla ilgili “Cezanın caydırıcı nitelikte olması adalete olan güvenimizi tazeledi. Kadına şiddete karşı mücadelemizde bizi motive eden bir karar oldu” dedi.

‘Hatırlamıyorum’

Sanık G. ise polis ve savcılıktaki ifadesinde “Çok miktarda alkol almıştım, ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Mahkemede verdiği ifadede ise “Tecavüz etmeye kalkmadım, daha önce yakınlaşmalarımız olmuştu, videolarımız da var. İsteseydim orada tecavüz ederdim’ diyerek suçlamaları kabul etmedi.