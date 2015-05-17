Kütahya'da 14 yaşındaki kıza tecavüzde 11 tutuklama daha

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 11 kişi daha tutuklandı. Olay nedeniyle tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencisi H.Ş'nin ifadeleri doğrultusunda ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 ila 33 yaşlarındaki şüpheliler S.G, H.D, A.A, M.S, T.A, Y.G, S.M, C.M, R.B, R.O. ve V.F.Ş. gözaltına alındı. Radikal'de yer alan habere görei emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

H.Ş'nin ise Cumhuriyet Savcılığının kararıyla ailesinin himayesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Emet'te yaşayan H.Ş, ailesine, ilçedeki bazı kişilerin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Şehit Polis Yusuf Kayalı Polis Merkezine giden kızın ailesi, şikayetçi olmuştu. Polis ekiplerince dün yapılan operasyonda gözaltına alınan İ.Ö, A.A, A.E, M.K, C.B, S.E. ve T.B, mahkemece tutuklanmıştı.