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14 yaşındaki kıza tecavüz davasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi

On bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

17 Mayıs 2015 13:10

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesine ilçedeki bazı kişilerin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemesi ve ailenin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada,  11 kişi daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Radikal'de yer alan habere göre, Emet Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaokul öğrencisi H.Ş'nin ifadeleri doğrultusunda ilçedeki 11 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, 22 ila 33 yaşlarındaki şüpheliler S.G, H.D, A.A, M.S, T.A, Y.G, S.M, C.M, R.B, R.O. ve V.F.Ş. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

H.Ş'nin ise Cumhuriyet Savcılığının kararıyla ailesinin himayesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Emet'te yaşayan H.Ş, ailesine, ilçedeki bazı kişilerin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişti. Bunun üzerine Şehit Polis Yusuf Kayalı Polis Merkezine giden kızın ailesi, şikayetçi olmuştu. Polis ekiplerince dün yapılan operasyonda gözaltına alınan İ.Ö, A.A, A.E, M.K, C.B, S.E. ve T.B, mahkemece tutuklanmıştı.

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