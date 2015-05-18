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14 yaşındaki çocuğa tecavüzden 18 kişi tutuklandı!

Tutuklular Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi

18 Mayıs 2015 11:19

Kütahya'da 14 yaşındaki H.A. isimli ortaokul öğrencisine tecavüz ettikleri iddia edilen 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan H.A. isimli öğrenci, ailesine ilçedeki bazı kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Soruşturmada ortaokul öğrencisi H.A.'nın ifadeleri doğrultusunda yaşları 19 ile 40 arasında değişen 20 şüpheli gözaltına alındı.

 

2'si serbest bırakıldı, 18'i tutuklandı

 

Yaşı küçük çocuğa cinsel saldırıyla suçlanan şüpheliler ifade verme işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıkta serbest bırakılırken A.E., İ.Ö., M.K., C.B., S.E., M.E., T.B., S.G., H.D., A.A., M.S., T.A., Y.G., S.M., C.M., R.B., R.O. ve V.F.Ş. isimli 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 18 kişi daha sonra Kütahya E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

 

Bir şüpheli de aranıyor

 

Öte yandan polis cinsel saldırı suçuna karıştığı iddiasıyla bir şüpheliyi de arıyor.

 

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