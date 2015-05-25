Cinsel istismar cezası '14 yaşındaki kızların rızası var' denilerek 150'den 10 yıla düşürüldü!

Diyarbakır’da kendini subay olarak tanıtıp, 14 yaşındaki 3 kızı evine götürdüğü, esrar içirdiği ve porno film izletip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 150 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan U.Ç., yeni gelişmelerin ortaya çıkmasıyla tahliye edildi ve hakkında istenen ceza da 3.5 ile 10 yıl hapse düşürüldü.

Bir ortaöğretim kurumunda okuyan kız öğrenciler G.D., R.A. ve N.K., 2014 yılında öğretmenlerine, Facebook’ta tanıştıkları bir subayın İngilizce ders için kendilerini eve götürdükten sonra içki ve esrar içirdiğini, porno film izletip cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Okul yönetiminin polise bilgi vermesi üzerine yapılan araştırmada, şüphelinin sahte isimle 2 ayrı Facebook hesabı olduğu belirlendi. Kendisini subay olarak tanıtan ancak tercüman olduğu saptanan 42 yaşındaki U.Ç.’yi gözaltına alındı. U.Ç.’nin evinde askeri elbise, gaz tabancası ve mermi bulunurken, bilgisayarında çok sayıda porno film, cinsel içerikli gizli kamera kaydı ve öğrencilerle yazışma tespit edildi.

150 yıl hapsi istendi

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, adliyeye sevk edilen U.Ç. tutuklanırken, hazırlanan iddianamede şüphelinin ’Çocuğun cinsel istismarı’, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Uyuşturucu madde sağlama’, ’Ateşli silah ve mermi bulundurma’, ’Çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik’ suçlarından 150 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi.

7 ay sonra tahliye edildi

2014 yılı Ağustos ayında 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan U.Ç. ifadesinde, mağdurların evine İngilizce ders almak için geldiğini belirterek, "Facebook’ta benden sigara, Alkol ve esrar istiyorlardı, ben vermiyordum. Öğrencilere gerçek ismimi söyledim. Bu olayda asıl mağdur benim" dedi.

Davanın ikinci celsesinde uzun tutukluluk süresinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu belirten mahkeme, U.Ç.’nin tahliyesine karar verdi. Bilgisayarında bulunan bir videoda ise U.Ç.’nin 14 yaşındaki başka bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Raporda U.Ç.’nin 14 yaşındaki G. isimli kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği ve bunu gizli kameraya kaydettiği belirtildi.

3’üncü rapor: Ruh sağlığı bozulmadı

Soruşturma sırasında iki ayrı hastaneye sevk edilen mağdurların ’ruh sağlığının bozulduğu’ raporu verildi. Savcının raporları yeterli görmemesi üzerine çocuklar Dicle Üniversitesi’ne sevk edildi. Dicle Üniversitesi raporunda mağdurların ruh sağlığının bozulmadığı belirtildi. Rapora itiraz eden mağdur avukatı çocukların Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini istedi. Savcı’nın yeni rapora gerek olmadığı yönündeki görüşü nedeniyle mahkeme talebi reddetti. Daha sonra mahkemeye dilekçe veren Avukat Ercan Yılmaz, sanığın evinde 40 adet pornografik CD ve gizli kamera görüntüsü ele geçirdiğini belirterek, "Sanık tehdit ettiği için çocuklar sürekli evine gitmek zorunda kalmış. Sanığın 14 yaşındaki çocuk ile ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıktı. Tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Savcı: Rızası vardı

Davanın son celsesinde görüşünü açıklayan savcı sanığın mağdurlara uyuşturucu içerdiği iddiasıyla açılan davadan beraatini istedi. Sanığın ’Cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ile suçlandığını belirten savcı, mağdurların kendi rızaları olduğunu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek U.Ç.’nin bu suçtan da beraatini istedi. Savcı R.A.’ya yönelik ’cinsel saldırı’ suçunun 15 yaşında olan mağdurun kendi rızası doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, U.Ç.’nin bu suçtan da beraatini istedi.

’Basit cinsel istismar'

Savcı, iddianamede hakkında 150 yıl hapis cezası istenen sanığın, 14 yaşındaki mağdurlar G.D. ve N.K.’ya yönelik suçlarını da ’Basit cinsel istismar’ olarak değerlendirdi. U.Ç.’nin ’Basit cinsel istismar’, ’Çocukları müstehcen yayınları seyretmeye teşvik’ ve ’Mermi bulundurmak’ suçlarını işlediğini belirten savcı, 3.5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasıni istedi. Duruşma ertelendi.