16 öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisine 'iyi hal' indirimi!

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde okuyan 16 kadın öğrenci, öğretim görevlisi A.N.Ö’nün kendilerini sözle ve elle taciz ettiğini öne sürerek, geçen yıl Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurdu. Rektörlük, iddialar üzerine olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Rektörlük tarafından atanan muhakkikin hazırladığı raporu inceleyen Danıştay 1’inci Dairesi, tacize ilişkin somut ve yeterli delil bulunduğu gerekçesiyle A.N.Ö.’nün yargılanmasına karar vererek dosyayı Bandırma Asliye Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Edincik Mahallesi’nde oturan A.N.Ö.’nün Bandırma 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanması tamamlandı.

'İyi hal' indirimi

16 öğrenciden 12’sini dinleyen mahkeme öğretim görevlisi A.N.Ö.’yü 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme öğretim görevlisi A.N.Ö’nün duruşmadaki "iyi halini" gerekçe göstererek, cezasını 5 aya indirdi ve hükmün ertelenmesine karar verdi.



