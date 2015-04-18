Mahkemeden taciz videosuna beraat kararı

Belediye otobüsünde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü adamın görüntüsünü internette paylaşan genç kız, hakkında açılan hakaret davasından beraat etti

Otobüste kendisini taciz etmekle suçladığı adamın görüntülerini videoya çekerek sosyal medyada paylaşan Pırıl Polat, hakkkında açılan “hakaret” davasından beraat etti. Hâkim, beraat kararında, “18 yaşındaki bir genç kız, hiçbir neden yokken bu şekilde bir eylemde bulunmaz” dedi.

Belediye otobüsünde 17 Eylül 2013 günü çekilen videoda, ayakta yolculuk yapan genç kız, hemen arkasındaki adamı cep telefonuyla görüntüleyerek bu kişi tarafından elle taciz edildiğini savunmuştu. Görüntülerdeki genç kız, “Yanımda görmüş olduğunuz adam beni yarım saattir elliyor. Evet bu p... görün. İnşallah ananı da ellemişlerdir” diyordu.

2 yıl 8 ay hapis

Milliyet'ten Esra Alus'un haberine göre, o görüntüler sosyal medya ve haber sitelerine yansıyınca izlenme rekoru kırmıştı. Yapılan incelemenin ardından videoyu çeken kişinin 19 yaşındaki Pırıl Polat olduğu, taciz ettiği önü sürülen kişinin de Selahattin Alkan olduğu ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Alkan savcılığa şikâyette bulundu. Yapılan soruşturma kapsamında dava Pırıl Polat’a açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, Polat’ın sövmek suretiyle Alkan’ın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu kanaatine vararak ‘hakaret’ suçundan yargılanmasını talep etti. Görüntülerin internet ortamında yayınlanması nedeniyle cezada artırım istenmesi üzerine genç kız 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

İşinden oldu

Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada şikayetçi Selahattin Alkan, “Otobüs kalabalıktı. O nedenle girişte kalabildim. Birkaç durak sonra yanımda bir genç kızın küfürlü konuştuğunu telefonuna görüntü çektiğimi gördüm. Bir baktım beni çekiyor. Neye uğradığımı şaşırdım. 7 yıllık işimden oldum. Bütün hayatım alt üst oldu. İntihar etmeyi bile düşündüm” dedi.

Pırıl Polat ise Alkan’ın üç kez kalçasını sıktığını belirterek, “Üçüncüsünde dayanamayıp o videoyu çektim. Sonra da bana kötü davranırlar diye hemen otobüsten indim. Görüntüyü instagramda arkadaşlarıma gönderdim. İnternette ben yaymadım” sözleriyle kendini savundu. Hâkim, 18 yaşındaki genç kızın hiçbir neden yokken bu eylemi gerçekleştiremeyeceğine dikkat çekerek ceza verilmesine yer olmadığı kararını verdi.