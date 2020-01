Madonna yarın İstabul'da 50 bin kişiye şarkı söyleyecek

Madonna'nın dünya turnesi kapsamında, Live Nation Global Touring prodüksiyonu ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)-GNL organizasyonu ile yarın akşam Türk Telekom Arena'da gerçekleştireceği konser nedeniyle stattaki hazırlıklar sürüyor.

BKM Genel Müdürü Zümrüt Aral, 19 yıl aradan sonra İstanbul'da ikinci konserini verecek Madonna'nın, dün akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiğini hatırlattı.

Konser nedeniyle stattaki hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Aral, bugün başlayan sahne kurulumunun yarın öğlen saatlerinde tamamlanacağını söyledi. Arena'da sahne kurulumuna dün başlandı Aral, yarın öğle saatlerinde de erken gelenler için stadın dışında kalan etkinlik alanının açılacağını, bir radyo kanalının da canlı yayın yapacağını kaydetti. Stadın yarın saat 18.30'da açılacağını aktaran Aral, ''21.30'da başlayacak konser 2 saat kadar sürecek. Yarın herkesi çok güzel bir konser bekliyor'' diye konuştu. Aral, prodüksiyon ekibiyle birlikte yaklaşık 450 kişiyle İstanbul'a gelen Madonna'nın konserini 50 bin kişinin izleyeceğini ifade ederek, ''Stadın kapasitesi full dolu. Satılan biletlerin dışında da çok sayıda kişi konseri izleyecek'' ifadelerini kullandı. Özel güvenlik şirketlerinin elemanlarıyla birlikte 1500 güvenlik görevlisinin konser nedeniyle görevlendirildiğini belirten Aral, konsere İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin de destek verdiğini anlattı. Aral, Madonna'nın 2012 dünya turnesi kapsamında 19 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği konserin, Avrupa turnesinin başlangıcı olacağını dile getirerek, sanatçının İstanbul'dan sonra İtalya'da sahne alacağını kaydetti. Zümrüt Aral, Madonna'nın konserden sonra birkaç gün daha İstanbul'da kalacağını sözlerine ekledi. Pop müziğin divası Madonna, 32 ülkede 84 konser vereceği “MDNA” adlı dünya turnesine geçen perşembe İsrail’in Tel Aviv kentinde verdiği konserle başladı. Madonna, 32 bin kişinin izlediği Ramat Gan futbol stadyumundaki konserde yeni albümünde yer alan hitlerinin yanı sıra unutulmaz klasiklerine de yer verdi.

İsrailli hayranlarına renkli bir gösteri sunan Madonna, şık kostümleri ve mükemmel danslar eşliğinde “Girl Gone Wild” ve “Turn Up the Radio”nun da yer aldığı son albümü “MDNA”dan şarkılar seslendirdi. 54 yaşındaki yıldız, 1986 tarihli hiti “Papa Don't Preach” gibi klasiklerini de seslendirdi. Konserde barış mesajları da veren ünlü yıldız, Ortadoğu’nun binlerce yıldır anlaşmazlıklara sahne olduğunu söyleyerek “Artık bu sona ermelidir. Beni seven dünya barışından yan olur. Ortadoğu barışa kavuşursa bütün dünyada barış olur” dedi.

700 kıyafetlik gösteri

Madonna İsrail’e geçen cuma erkek arkadaşı ve 4 çocuğunun yanı sıra 70 kişilik ekibiyle geldi. Sanatçı için Tel Aviv’deki “Dan” otelinde jakuzili ve masaj koltuklu bir oda hazırlandı. Ünlü yıldızın konser envanterinde Jean-Paul Gaultier, Jeremy Scott ve Alexander Wang gibi tasarımcılara ait 700 kıyafet ve ayakkabı yer alıyor.

Madonna, İsrail'in ardından 3-4 Haziran’da Abu Dabi'de iki konser verdi. Madonna’nın dokuzuncu dünya turnesi 2013'ün başında Avustralya’da sona erecek.