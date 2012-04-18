Bu yaz İstanbul'a yıldız yağacak!

Türkü Özcan

Bu yıl; Madonna, Red Hot Chili Peppers, G'n'R ve Megadeth gibi, dünyaca ünlü sanatçılar, İstanbul'da konser verecek. Santralistanbul, KüçükÇiftlik Park, Parkorman gibi mekanlarda verilecek olan konserler, Mayıs'tan Eylül'e kadar uzanıyor.

İşte Türkiye'nin konser takvimi:

Madonna 19 yıl sonra İstanbul'da

En son 1993 yılında Türkiye'de konser veren popun kraliçesi Madonna'nın 2012 Dünya Turnesi, 29 Mayıs 2012 tarihinde, Israil’le başlıyor. 26 Avrupa şehrinde gerçekleşecek Avrupa konserlerinin ilk durağı 7 Haziran'da İstanbul. 50 bin biletin satıldığı konser Türk Telekom Arena'da gerçekleşecek.

Skin 16 Haziran'da Santral'da

İngiliz rock grubu Skunk Anansie'nin eski solisti Skin, "Faithfulness", "Lost", "Nothing But" ve "Purple" gibi sevilen parçalarıyla, hayranlarını enerji dolu performansıyla büyüleyecek.

Dans müziğinin fenomeni Pitbull çoşturacak

2009 yılından itibaren, Dünya'da en çok dinlenenler arasına giren Pitbull 30 Haziran'da İstanbul'da Küçükçiftik Park'ta sevenleriyle buluşuyor.

Morrissey açıkhavada

İKSV Caz Festivali kapsamında Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Morrissey 19 Temmuz'da hayranlarıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde buluşacak.

Kanadalı Feist ilk kez geliyor

Dört Grammy adaylığı, 6 Juno ödülü bulunan ve The Reminder adlı albümüyle Shortlist Music Prize’ı kazanan kanadalı besteci, söz yazarı ve şarkıcı Feist, 25 Ağustos'ta, Santralistanbul'da sevenleriyle buluşuyor.

Red Hot Chili Peppers'la rendevu 8 Eylül'de

RHCP'nin beklenen konseri 8 Eylül'de Santralistanbul'da gerçekleşecek. 1983 yılından beri Californication, Otherside, Scar Tissue, Under the Bridge gibi dünyada yankı uyandıran hitlerin sahibi olan Red Hot Chili Peppers’ın unutulmayacak İstanbul performansını kaçırmayın!

Dead Can Dance turuna İstanbul'dan başlıyor

1980 ve 90’ların en özgün topluluklarından Dead Can Dance, yaklaşık 15 yıllık bir aradan sonra yeniden İstanbul’da! Efsane grubun turnesi 19 Eylül'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan İstanbul konseriyle başlıyor.

Pozitif günlerde neler var?

25 Haziran Pazartesi – Nouvelle Vague “Dawn of Innocence”

Pozitif Günler'in Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek etkinlikleri kapsamında 25 Haziran Pazartesi gecesi Fransız grup Nouvelle Vague, özel müzikal kabare şovu “Dawn of Innocence” – Masumiyetin Doğuşu- ile karşımızda olacak.

26 Haziran Salı - Jessie J

İngilizlerin en genç pop idolü haline gelen Jessie J, Pozitif Günler kapsamında 26 Haziran Salı akşamı Küçükçiftlik Park’ta unutulmaz bir konser verecek.

27 Haziran Çarşamba - ZAZ İstanbul

Edith Piaf’ı hatırlatan buğulu sesi ve sıra dışı duruşuyla “En Beğenilen Fransız Şarkıcı” unvanının sahibi genç müzisyen Zaz, geçtiğimiz yıl izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyen müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

28 Haziran Perşembe – Two Door Cinema Club & Metronomy

Indie rock’ı synthler ve elektronik öğelerle yoğunlaştırarak sunan Two Door Cinema Club, bitmek bilmeyen enerjilerini İstanbulluların üzerine 28 Haziran gecesi yaymaya hazırlanıyor.

Yaratıcılıkta sınır tanımayan Metronomy sadece yüksek enerjileriyle değil, sahnede kullandıkları ışıklarla görsel olarak da unutulmaz bir performans sergiliyor.

Hangi festivale, kimler geliyor?

Babylon Soundgarden İstanbul - 26 Mayıs, Parkorman