Madonna konserinin biletleri 5 saatte tükendi!

Türk Telekom Arena'da konser verecek olan Madonna'nın 990 ve 635 TL'lik biletleri; 5 saatte tükendi.

Dünya turnesi kapsamında 7 Haziran'da Türk Telekom Arena'da konser verecek olan Madonna, Türkiye'de bir ilke imza attı. Biletix'ten satılan biletler kapışıldı.

Gişelerde 50 metre kuyruk oluşurken; Madonna'nın; Sau Paulo, Tahran, Üsküp, New Jersey, Dubai ve Bükreş'teki hayranları da İstanbul konserine internetten bilet aldı. Biletlerin satışa sunulduğu saat 10.00'dan 15.00'e kadar süren zamanda; 990, 635, 380, 275 ve 220 TL'lik biletler tükendi. 19 yıl aradan sonra ülkemize gelecek olan Madonna'nın 165 ve 100 TL'lik biletlerinin ise sadece yarısı kaldı. 50 bin kişinin izleyeceği konserde; 15 bin kişi kapasiteli en pahalı biletlerin çok kısa sürede satılması bir rekor olarak tarihe geçti.



Türkiye'de bir ilk

Madonna'nın konserinde, Türkiye'de ilk kez 'sahne önü erken giriş bileti' uygulaması yapılacak. Normal fiyatı 635 TL olan alana; 990 TL vererek 2 saat erken girecek olan yaklaşık bin kişi; 355 TL fazla ödeyerek yıldızın konsere hazırlık sürecini izleyebilecek.