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Madonna kırmızı halıyla karşılandı

Pop müziğin kraliçesi ABD'li şarkıcı Madonna 19 yıl aradan sonra 7 Haziran tarihinde Türk Telekom Arena Stadı'nda vereceği konser için İstanbul'a geldi

06 Haziran 2012 02:56

Pop müziğin kraliçesi ABD'li şarkıcı Madonna 19 yıl aradan sonra 7 Haziran tarihinde Türk Telekom Arena Stadı'nda vereceği konser için İstanbul'a geldi.

Özel bir uçakla saat 20.30’da Abu-Dabi’den İstanbul ’a çocukları ile beraber gelen Madonna, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde uçaktan inişte kırmızı halıyla karşılandı. Ekibinde bulunan görevli bir kişinin elinden tutarak uçaktan inen Madonna daha sonra apronda kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. Üzerinde spor kıyafetleri olan Madonna ’nın el ve kolundaki kırışıkları dikkat çekti. Bu arada Madonna ile çocuklarının dadıları da İstanbul ’a geldi

 

Madonna ve ekibi üç uçakla geldi

 

Malzemeler, dansçılar ve müzisyenlerden oluşan 200 kişilik ekibini taşıyan üç uçakla İstanbul ’a gelen Madonna, Atatürk Havalimanı’nda güvenlik koruması altında karşılandı. Madonna ’nın malzemeleri Atatürk Havalimanı’na gelen tırlara konuldu.

 

Uçağı özel izinle atatürk havalimanı’na indirildi

 

Dünya turnesi kapsamında konser için İstanbul ’a gelen Madonna’yı taşıyan uçağın Atatürk Havalimanı’nda bazı uçaklara kısıtlama olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi planlanıyordu. Ancak özel bir izinle Madonna’yı taşıyan Airbus 318 tipi uçak için özel iniş izni verildi ve Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

 

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