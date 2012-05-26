Madonna kulisine ne istedi, İstanbul konserinden ne kadar kazanacak?

Madonna'yı Türkiye'ye getirten GNL’nin kurucusu Alp Çağrı Günal, konserle ilgili ayrıntıları paylaştı. Madonna'nın 90 tırla Türkiye'ye geleceğini söyleyen Günal, şarkıcının kulise krem rengi halı kaplatılmasını istediğini söyledi.

Günal, Habertürk'ten Pınar Erbaş'ın sorularını yanıtladı. İşte o söyleşi:

Konser organizasyonu dendiğinde aklıma sahnede “Dünyayı kurtarıyorum” edasıyla koşturan bir sürü insan geliyor.

Zaman sınırlaması. O an eksik olan her neyse 5 dakikada çözüm üretmeniz gerekiyor. Tecrübe kazandıkça stres de azalıyor.

Türkiye’de konser organizatörlüğü para kazandırıyor mu?

Kazandırmaz. O bir vitrin. Büyük isimleri getirirsiniz ve firmanıza prestij katarsınız. Yoksa sürekli ve tek başına yapılacak iş değil. Bu yüzden büyük firmaların hiçbiri sadece konser organizatörlüğü yapmaz. Mesela bizde menajerlik ve yapım var. BKM, film ve tiyatro yapıyor. 7 MİLYAR DOLAR I I Kaç milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz? TESDER’in kültür endüstrisi araştırmasına göre, Türkiye’de eğlence ve medya sektörünün büyüklüğü geçen sene 7 milyar dolara yaklaşmış. I I Yolunda gitmediğini düşündüğünüz şeyler neler? İki sorun var: Birincisi güvenlik yani insan hayatı. 10 binlerce insan toplanıyor. Madonna konseri için nasıl bir çalışma yaptığımızı tahmin edemezsiniz. Ve bizi bu çalışmayı yapmaya zorlayan hiçbir kanun yok. Ama birtakım yaptırımların olması gerekiyor. Mesela konserlerde kullanılan her türlü malzeme sertfikalı olmalı. Bazıları kopup yıkılıyor. Bir de bizde konser alanı diye bir kavram yok. Şehrin herhangi bir meydanını bariyerle çeviriyoruz, o kadar. İnsanlar nereden girecekler, acil durumda ne olacak... Bunlara kimse bakmıyor. Bir gün başımıza çok ciddi bir olay gelmeden bu işi çözmemiz lazım. İkinci sorun finansal kısım: Para toplamak bankalara verilmiş bir hak. Ama biz de para topluyoruz, olmayan bir şeyin biletini satıyoruz. Bu güven işidir. Anadolu’da kendini organizatör diye tanıtan birtakım kişiler sanatçının haberi olmadan konser duyurusu yapıyor, bilet satıyor sonra da ortadan kayboluyorlar. Lisans sistemi olsa en azından o adamın yeri yurdu belli olur. Bir de bu sektörün kayıt altına alınması gerekiyor. Bu, devlet için de bizim gibi vergisini ödeyen, bütün çalışanları sigortalı olan büyük firmalar için de önemli.

‘Konser talebi onlardan geldi'

'Madonna'yı nasıl ikna ettiniz?'

Madonna’nın gelip gelmemesi tamamen mali şartlarla ilgiliydi. 2009’daki turnesinde ön anlaşmamızı yapmıştık ama bize ayırdıkları tarih ramazanla çakıştı. Bunun risk olacağını düşündüğümüz için çekildik. Onlar da anlayışla karşıladılar. Yeni turnelerinde konser talebi onlardan geldi?

Yabancı isimler turnelerinde Bulgaristan, Yunanistan gibi bize yakın ülkeler yoksa gelmiyorlar. Neden?

Çünkü o kadar malzemeyi buraya getirmek zor. Mesela Madonna bir uçağa atlıyor geliyor ama TIR’lar nasıl gelecek? Diyelim en yakın Viyana’da konser verecek. Oradan burası 2 gün. 2 gün de dönüşü sürüyor. Gümrük işi de bir gün sürse, İstanbul konseri için toplam 5 gün ayırması gerekecek. Dünya turne ajandasına bir bakın; 2 konser arası en fazla 2 gündür. Bi ze ge le ne ka dar 3 kon ser ya par. Biz den de 3 kon ser pa ra sı ala ma ya ca ğı na gö re bu ra da konser vermesinin anlamı kalmıyor.

Madonna nasıl bir prodüksiyonla geliyor?

Toplam 3 uçak dolusu kargo, 45 TIR gelecek. Ama dönüşün hepsi TIR’la olacağı için toplam TIR sayısını 90 gibi düşünün. Zaten Madonna, Rolling Stones, U2 konserleri dünyanın en büyük prodüksiyonlarıdır. Tüm malzemelerini kendileri getiriyorlar, riske atamazlar. Bizden alanı alıyorlar. Vinç, forklift, taşıyıcı, işgücü, kamyonlar, lokal araçlar istiyorlar, o kadar..

Özel istekleri olmadı mı?

Kulisteki mobilyalardan tutun da hemen her şeylerini kendileri getiriyorlar. Yiyecek içeceklerini bile ekibinden biri gidip alacak. Bu yüzden bizden alışveriş tecrübesi olan birini, bir de buzdolabı istediler. Onun dışındaki talepleri çok sıradan: Tüm kulisin krem rengi halı kaplanmasını istedi. Kulisteki bazı odalarda renk renk toplam 250 adet canlı çiçek olacak. Stadyuma küçük bir “fitness center” yapıyoruz. Bir de teknik ekibin sahada dolaşması için golf arabaları kiraladık.

Madonna kulvarındaki ünlülerin genelde akıl almaz istekleri oluyor. İhtiyaç mı yoksa bu işin raconu mu böyle?

İsteklerine kapris gibi bakmamak lazım. Onlarca ülke dolaşıyorlar. Çok seyahat eden insanların hayatlarında bazı şeyleri sabitlemeleri gerekiyor. Ülkeyi sabitleyemeyecekleri için de “Bari soyunma odam evimin salonuna benzesin, öyle dekore edilsin“ diyorlar. Yoksa bocalıyorlar. Bir yerden sonra artık hangi ülkede uyandığını unutuyorsun. Tutunacakları bir şey arıyorlar. Mesela Elton John otel odasında en sevdiği mumları görmek istiyor.

'Konser hasılatı toplam 4 milyon dolar'

Madonna gibi büyük ölçekli işlerin ekonomik hacmi ne boyutta?

Değişken bir yapı var. Mesela 10-15 bin kişilik işler için belirledikleri fiks bir para vardır, onu isterler. Verirsen gelir, vermezsen gelmez. Stat konseri gibi büyük ölçekli işlerde sistem şöyle: Minimum garanti dediğimiz sabit bir para var. Ama Madonna, U2 gibi büyük isimler konser gelirlerinin yüzde 90’ına da ortak olurlar. Yani konserin toplam gelirinden tanıtım parası, stat kirası gibi organizasyonla ilgili lokal giderler çıkarılır. Kalan paranın yüzde 90’ı minimum garanti den yük sek se, onu alır lar. Bu da demek oluyor ki bilet satışından sponsor gelirine, stattaki büfe, otopark kısaca konserle ilgili üretilen her türlü gelire kadar yüzde 90’ı onların oluyor.

Bu işte Madonna’nın minimum geliri ne kadar?

Bu konserin Türkiye’de harcanan kısmıy la bir lik te top lam 4 milyon dolarlık bir hacmi olduğunu söyleyebilirim. Madonna’ya düşen tutarı 2.5 milyon dolar civarındadır. Tabii bu sadece Madonna’nın cebine gitmiyor. Prodüksiyon masrafları da var.