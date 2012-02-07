T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Madonna 7 Haziran'da TT Arena'da

Daha önce İstanbul'da konser vereceği açıklanan Madonna'nın 7 Haziran 2012’de TT Arena’da sahneye çıkacağı kesinleşti.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Daha önce İstanbul'da konser vereceği açıklanan Madonna'nın 7 Haziran 2012’de TT Arena’da sahneye çıkacağı kesinleşti.
 

Yıllardır beklenen ve şehir efsanesine dönüşen Madonna’nın İstanbul konseri sonunda resmi olarak da açıklandı.


Daha önce, pop ikonunun bu yaz Türkiye'ye geleceği belli olmuş ama resmi sitesindeki programda İstanbul yer almamıştı.


Şimdiyse Madonna'nın sitesinde yer alan 2012 Dünya Turu programında 7 Haziran 2012’de İstanbul, TT Arena'da sahne alacağı kesinleşti.


Türkiye'ye daha önce 7 Ekim 1993'te gelen Madonna'nın konserinin şimdiden 2012'nin en önemli olaylarından biri olacağı kesin...


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24