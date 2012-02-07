Madonna 7 Haziran'da TT Arena'da

T24 - Daha önce İstanbul'da konser vereceği açıklanan Madonna'nın 7 Haziran 2012’de TT Arena’da sahneye çıkacağı kesinleşti.



Yıllardır beklenen ve şehir efsanesine dönüşen Madonna’nın İstanbul konseri sonunda resmi olarak da açıklandı.



Daha önce, pop ikonunun bu yaz Türkiye'ye geleceği belli olmuş ama resmi sitesindeki programda İstanbul yer almamıştı.



Şimdiyse Madonna'nın sitesinde yer alan 2012 Dünya Turu programında 7 Haziran 2012’de İstanbul, TT Arena'da sahne alacağı kesinleşti.



Türkiye'ye daha önce 7 Ekim 1993'te gelen Madonna'nın konserinin şimdiden 2012'nin en önemli olaylarından biri olacağı kesin...





