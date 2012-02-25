Madonna biletleri kapış kapış

T24- Dünya turnesi kapsamında 7 Haziran perşembe akşamı İstanbul Türk Telekom Arena’da Doritos sponsorluğunda konser verecek olan Madonna’nın dün sabah satışa çıkan biletlerinin yarısı 7 saatte tükendi.

Milliyet'in haberine göre, Biletix satış noktaları ve Biletix internet sitesi üzerinden gerçekleşen bilet satışına ilgi beklenildiği gibi büyük oldu. İstanbul konserinin biletleri 100, 150, 200, 250, 350 TL ve sahne önü ise 600 TL olmak üzere 6 kategoride satışa çıktı.

50 bin kişinin izleyeceği şekilde organize edilen konser biletlerinin yüzde 50’si gün sona ermeden tükendi. Biletix’in raporuna göre Sao Paulo, Kuala Lumpur, Üsküp, Duşanbe, New Jersey, Dublin, Dubai, Bükreş, Abu Dabi, Tahran gibi dünyanın çeşitil kentlerinden bilet satın alındığı görüldü.