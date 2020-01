Le Pen Madonna konserinde gamalı haç ve Hitler bıyığıyla gösterildi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna "Nobody Knows Me" adlı şarkısı için hazırlanan bir kliple Fransız aşırı milliyetçi lider Marine Le Pen'i çılgına çevirdi.



Madonna'nın klibinde alnında gamalı haçla görülen Le Pen, "Bunu Fransa'da yaparsa intikam alırız" dedi. Le Pen'in avukatları Madonna'ya karşı iftira davası açıp para kazanmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Madonna'nın dokuzuncu turnesi olan "MDNA Tour" İsrail'de başladı, Fransa'da olay oldu. Amerikalı yıldızın konserde söylediği "Nobody Knows Me" adlı parça sırasında gösterilen klipte Fransız aşırı milliyetçi lider Marine Le Pen dev ekranlara alnında gamalı haç ve Hitler bıyığı ile yansıdı. Aynı klipte Papa 16. Benedikt, Çin lideri Hu Jintao ve Amerikalı aşırı muhafazakar politikacı Sarah Palin'in görüntülerine de yer verildi.



"Fransa'da yaparsa intikamını alırız"



Görüntülere şu ana kadar tek tepki Marine Le Pen'den geldi. Son yıllarda aşırı sağcı imajından kurtulmak için yoğun çaba harcayan Le Pen, görüntüsünün bu şekilde kullanılmasına sert tepki gösterdi. "Madonna bunu Fransa'da yaparsa intikamını alırız" şeklinde konuşan Le Pen, Amerikalı yıldız için "Kendilerinden söz ettirmeye ihtiyaç duyan yaşlı şarkıcıların neden böyle aşırılıklara başvurduğu şimdi anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Le Pen Madonna'dan nasıl intikam almayı planladığı konusunda bilgi vermedi.



Fransa'da iki konser verecek



Madonna 14 Temmuz'da Paris, 21 Ağustos'ta da Nice kentlerinde olmak üzere "MDNA Tour" kapsamında Fransa'da iki konser verecek. Madonna'nın konserlerinin her birinin aynı olduğu ve Fransa'da da değişmeyeceği söyleniyor. Le Pen'in avukatları ise kendisine karşı iftira davası açıp "para kazanacaklarını" söylüyorlar.

Madonna daha önce de 2006'daki "Confessions Tour" ile 2008'deki "Sticky and Sweet Tour" konserlerinde politik montaj içeren klipler kullanmıştı. Ünlü pop yıldızı bu kliplerle "kin ve aşırı eğilimlerin insanlığı her zaman daha beter rejimlere sürüklediği" mesajı veriyor.