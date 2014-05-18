Madende çalışacak 115 işçi için 4 bin başvuru

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden işçiliği için 115 kadro açtı. Madende çalışmak için yaklaşık 4 bin kişi başvuruda bulundu.Soma'daki faciaya rağmen başvurularda geçen yıla oranla yüzde 30 artış var. Bu artışın nedeninin, kentteki işsizlik sorunu olduğu belirtildi.

Ntv’de yer alan habere göre, işçi adayları 5 kişilik komisyon önünde bazı uygulamalı testlere tabi tutuldu. 4 metrelik maden direği taşıyan adaylar, kazma, kürek ve baltaları nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

115 kişi, yapılacak değerlendirmelerin ardından Haziran ayında iş başı yapacak.