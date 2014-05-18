T24 LogoT24 Logo
Gündem

Madende çalışacak 115 işçi için 4 bin başvuru

Zonguldak'ta madende çalışacak 115 işçi için, yaklaşık 4 bin kişi müracaat etti. Madenci adayları Soma'daki faciaya rağmen işşizlik nedeniyle başvuruda bulunuyor

18 Mayıs 2014 19:25

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden işçiliği için 115 kadro açtı. Madende çalışmak için yaklaşık 4 bin kişi başvuruda bulundu.Soma'daki faciaya rağmen başvurularda geçen yıla oranla yüzde 30 artış var. Bu artışın nedeninin, kentteki işsizlik sorunu olduğu belirtildi.

Ntv’de yer alan habere göre, işçi adayları 5 kişilik komisyon önünde bazı uygulamalı testlere tabi tutuldu. 4 metrelik maden direği taşıyan adaylar, kazma, kürek ve baltaları nasıl kullandıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

115 kişi, yapılacak değerlendirmelerin ardından Haziran ayında iş başı yapacak.

ETİKETLER

madenmadenciişçibaşvuruzonguldaksoma115 işçi4 bin başvurutürkiye taş kömürü kurumu

İlgili Haberler

Soma için iş bırakan Zonguldak madencilerinin 2 günlük yevmiyeleri kesildi

Zonguldak'taki madencilerin Soma'da ölen madenciler için iş bırakma eylemi nedeniyle 2 günlük yevmiyelerinin kesileceği öğrenildi

TTK: Zonguldak'taki işçilerin yevmiyeleriyle ilgili henüz alınmış karar yok

TTK Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, Soma’daki maden faciası nedeniyle dün iş bırakma eylemi yapan Zonguldak’taki madencilerin 2 günlük yevmiyelerinin kesileceği iddialarına cevap verdi

Soma Holding patronuna dolandırıcılıktan dava açıldı

Soma'da facianın meydana geldiği maden ocağının sahibi Alp Gürkan'a 'suç işlemek adına örgüt kurmak, hileli iflas, dolandırıcılık' gibi suçlardan dava açıldı

Soma katliamında cenazeler kaldırılırken AKP'li vekiller düğünde

Soma faciasının yaşandığı günlerde Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin sosyal medyada AKP'li vekil Muhyettin Aksak'ın kızının düğününe ilişkin 'mutluluk' mesajı vermesi tepkiye yol açtı

Soma'daki maden faciası soruşturmasında 24 kişi gözaltında

Aralarında sorumlu müdürlerin de bulunduğu gözaltına alınan Soma Madencilik çalışanı 24 kişiden 11'i tutuklama istemi ile adliyeye sevk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24