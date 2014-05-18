Soma'daki maden faciası soruşturmasında 24 kişi gözaltında

301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında "İhmal, birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla Soma Madencilik'te üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 11 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Öte yandan akşam saatlerinde konuşan Akhisar başsavcısı Bekir Şahiner, gözaltına alınanların sayısını 25 olarak verdi. Şahiner, gözaltına alınanlardan 6 kişinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini, 3 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Mahkemeye sevk edilenler arasında Soma İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru ve İşletme Müdürü Akın Çelik olduğu açıklandı. Gözaltına alınan isimlerin bazılarıysa şöyle:

Soma Maden İşletmeleri İşletme Müdürü Akın Çelik, Muhabese Müdür Yardımcısı Ali Ulu, Mühendisler Ertan Ersoy, Selçuk Demirci, Erdem Canbaz, Harun Güneş, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Saltuk Alpdemirci, Ergin Yılmaz, Teknikerler Mehmet Avcı, Halil Dalkıran, Mehmet Ali Gündüz, Mustafa Işık, Necati Demirci, Halil Yavuz oldu.

28 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında sorumlu müdürler de bulunuyor.

Şüpheliler ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle 301 madencinin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sezgin Tanrıkulu: Listede Alp Gürkan yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Şu anda gözaltındaki 19 kişinin listesini gördüm. Listede Alp Gürkan ile oğlu Cem Gürkan ve İşletme Genel Müdürü Ramazan Doğru’nun isimleri yok. Bu da gözaltına alınmadıklarını gösteriyor” dedi.

Gözaltındakilerle ilgili açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, “Bu bir kaza değil cinayet. CHP olarak bunun gerçek sorumluları bulunana kadar bu işin takipçisi olacağız. Hiçbir siyasetçi ve sorumlunun gizlenmemesi için işin takipçisi olacağız. Gerçek sorumlular burada değil onu biliyoruz bu yüzden bunları söylüyorum” diye konuştu. Soma Holding sahibi Alp Gürkan’ın gözaltındakiler arasında olup olmadığı sorusuna da Tanrıkulu “Gerçek sorumlular burada değil derken bunu kastediyorum. İfadeleri alınmak üzere bile emniyete çağrılmadılar” yanıtını verdi.