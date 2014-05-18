Somalı işçilerin banka borçları 'Spine'da bir daireye bedel!

Soma’daki maden faciasının ardından bankaların borç silme hamlesi madencinin borcunu da gündeme getirdi. Soma’da bankalardan kullanılan bireysel kredi ile kredi kartı borçları 690 bin lira olduğu ortaya çıktı. Bu rakam Soma Holding’in İstanbul’daki rezidansı Spine’de 1+0 daire fiyatına eşit.

Türkiye’de iş yapan birçok banka Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlerin borçlarını ardı ardına sildiklerini açıkladı. Hayatta kalanların ise borçlarını yeniden ele alınarak, yapılandırılacak.

Ticari hukuk kuralları içinde kredi borçlusu hayatını kaybettiğinde borcu mirasçılarına kalıyor. Borç sigortalanmış ise bu borçları sigorta şirketi ödüyor. Bununla birlikte Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) iki ay önce çıkardığı düzenleme ile sigorta zorunluluğunu kaldırdı. Bankalar artık bireysel kredi verdikleri müşterilerinden zorunlu olarak Hayat Sigortası yapmalarını isteyemiyor. Bankalar sadece konut kredilerinde müşterilerinden hayat sigortası yapmalarını isteyebiliyorlar. Konut kredileri de belli bir teminat karşılığında verildiği için bu kredilerin de banka açısından çok fazla bir riski bulunmuyor.

Ortalama gelir: 1.400 TL

Kadife Şahin’in Milliyet’teki haberine göre, Somalı madencilerin gelir ortalaması bin 400 lira. Bankalar, BDDK’nın çıkardığı yeni yasal düzenlemeler kapsamında bir kişiye en fazla maaşının 5 katı kadar kredi limiti tanıyor.

Tüm Soma halkının sistemden kullanabildiği ticari, bireysel kredi kartı ve bireysel tüketici kredilerinin toplam tutarı 775 bin 823 lirayı aşmıyor. Burada 85 bin liralık ticari krediler düşüldüğünde, bireysel borç toplamının 690 bin lira olduğu görülüyor.

Sigortasız risk: 1.336 lira!

Bankalar arka arkaya madencilerin acısını paylaştıklarını ve hayatını kaybeden işçilerin borçlarını sildiklerini açıklarken, Somalılar kamu ve özel bankalardan 614 bin 583 lira bireysel kredi, 76 bin 857 lira bireysel kredi kartı ve 84 bin 383 lira ticari kredi almışlar. Bu arada bir diğer önemli ayrıntı da bankaların bütün kredi riskleri neredeyse sigorta kapsamında. Soma’daki sigortasız toplam risk sadece bin 336 liraya işaret ediyor.