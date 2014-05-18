Soma'daki TTK ekibi kurtarma çalışmasında yaşananları anlattı

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin (TTK) tahlisiye ekibi, “Patlamadan sonra mühendisler kendi canını feda ederek havalandırmanın yönünü değiştirerek müthiş bir iş yapmışlar. Bütün tahliye ekipleri böylesine büyük bir panoda tahliye gerçekleştirmesi büyük başarıdır” dedi.

Soma'daki maden faciasında tahliye çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nin (TTK) tahlisiye ekibi, kurtarma çalışmaları sırasında madendeki tespitlerini paylaştı.

NTV'nin canlı yayınına katılan TTK ekibinden uzman madenciler, 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasından yedi saat sonra olay yerine intikal ederek diğer tahlisiye ekipleriyle birlikte çalışmaya başladıklarını ve madenin işletme müdürünü canlı olarak kurtardıklarını açıkladılar. TTK ekibi, işletme müdürü Akın Çelik'in kurtulmasının tamamen bir mucize olduğunu belirterek, kendisinin daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan eski bir solunum cihazını kullanarak hayatta kalma şansını yükselttiğini ve bu sayede onu kurtarmayı başardıklarını kaydetti.

Kritik bilgiler verdiler

Tüm Türkiye'den binlerce tahlisiyecinin beş günde çok büyük bir çaba göstererek çalıştığını belirten TTK ekibi, madendeki yangınla ilgili olarak ilgili kritik bilgiler verdi.

Ekip yangının alevli bir yangın olduğunu ve yangının etkisiyle ahşap tahkimatların kendini tutamadığını ve galeri tavanlarında göçükler meydana geldiğini belirtti. Üretim yapılan işletmenin kimi yerde çelik, kimi yerde beton tahkimat kullandığını belirten uzman ekip ayrıca kamuoyunda merak edilen kömür tozunun patladığı iddialarını da kesin bir şekilde yalanladı. TTK ekibi bu iddiayla ilgili olarak, “Kömür tozunun patlaması gibi bir şey yok. Yeraltında bu tür felaketler hiç bir ipucu bırakmaz. Yüzlerce metre alanı kaplar" ifadesini kullandı.

Elektrik kabloları mı yandı?

TTK ekibine olayın meydana geldiği gün ortaya atılan trafo patlaması ve elektrik kablolarının yandığı iddiası da soruldu. Uzman ekip çalışanları, ocakta TTK ile hemen hemen aynı malzemenin kullanıldığını belirterek yanmış elektrik kablosu görmediklerini belirttiler. Kabloların yanmaz malzemeden yapıldığını belirten ekip üyeleri yanmanın değil kablolarda kavrulmanın olduğunu kaydettiler.

Mucize kurtuluş

Türkiye'nin en büyük kömür müessesesi TTK’nın 15 kişilik ekibi ayrıca başlarından geçen mucize bir kurtarma hikâyesini şöyle anlattılar:

"TTK olarak tüm Türkiye'deki olaylara TTK tahlisiyeci gönderir. Zonguldak'ta bizim kendi ocağımızda çıkan bir olayda ocağı tamamen su basmış. İçeride bir işçinin kaldığını ve üzerinden beş gün geçtiğini bize söylediler. İşçinin mezarını falan kazmışlar, çıkarmak için ocağa girdik. Ocakta göçükle tavan arasında işçiyi boğazına kadar suyun içinde canlı olarak bulduk ve kurtardık. İşçinin çıktığında ilk kelimesi beni bırakıp kaçtılar oldu. Daha sonra psikolojik tedavi gördü ve düzeldi."

Soma faciasında madende bulunan işçileri toplu olarak bulduklarını belirten uzman ekip sözlerini "Üretim bölgelerinin tamamında cenazeler toplu halde bulundu. Tünelin ortasında yangın çıktığı için orda kalan insanlar etkileniyor. Patlamadan sonra mühendisler kendi canını feda ederek havalandırmanın yönünü değiştirerek müthiş bir iş yapmışlar. Bütün tahliye ekipleri böylesine büyük bir panoda tahliye gerçekleştirmesi büyük başarıdır” ifadelerini kullandı.