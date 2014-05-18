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Soma katliamında cenazeler kaldırılırken AKP'li vekiller düğünde

Soma faciasının yaşandığı günlerde Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin sosyal medyada AKP'li vekil Muhyettin Aksak'ın kızının düğününe ilişkin 'mutluluk' mesajı vermesi tepkiye yol açtı

18 Mayıs 2014 04:53

Erzurum AKP milletvekili Muhyettin Aksak’ın kızının düğününün, Soma faciasının yaşandığı bugünlerde yapılması tepkilere neden oldu.

Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafları, vatandaşlardan tepkiyle karşılandı. İdris Güllüce sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaşırken, fotoğrafların üzerine şu bilgiyi yazdı:

“Erzurum Milletvekilimiz, Kadim dostumuz Muhyettin Aksak Beyin kızının nikah merasiminde mutluluklarını paylaştık”

Düğünün ertelenmemiş olmasının dışında, Güllüce'nin "mutluluklarını paylaştık" gibi söylemlerde bulunması da Soma faciasının yaşandığı bugünlerde tartışmaya yol açtı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in düğünü Soma faciası nedeniyle ertelenmmişti.

Fotoğraflarda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yer alıyor.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Reyhanlı saldırısının olduğu gün de, Burhan Kuzu’nun oğlunun düğünü iptal edilmemiş, kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı.

İşte Güllüce'nin o mesajı ve düğün fotoğrafları:

 

 

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