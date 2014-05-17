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Soma Holding patronuna dolandırıcılıktan dava açıldı

Soma'da facianın meydana geldiği maden ocağının sahibi Alp Gürkan'a 'suç işlemek adına örgüt kurmak, hileli iflas, dolandırıcılık' gibi suçlardan dava açıldı

17 Mayıs 2014 16:53

Soma'daki 301 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi Alp Gürkan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, hileli iflas, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, 6183 Amme Alacakları Usulü Hakkındaki Kanunun 110. Maddesine muhalefet" gibi suçlardan 17 şüpheliyle birlikte hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.
 
Cem Tursun’un Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 30 sayfalık iddianamede, şüpheliler hakkında, 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 17 şüpheli 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. İddianamede Mehmet Erdoğan, Kemal Gülman, Lemi Gülman, Gürbüz Yiğit, Fuat Araz, Ethel Valid, Firdevs Erentuğ, Kahraman Yiğit, Metin Aşık ve Sibel Yiğit'in de adı geçiyor. 

 

‘Örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas’

 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianame, Alp Gürkan ve diğer şüphelilerin işadamı Korkmaz Yiğit'in 2007 yılındaki iflasının ardından Yiğit'in gayrimenkullerini başka bir isim üzerinden satın alarak örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarını işledikleri, böylece TMSF'nin ve alacaklılarının elinden, borçlu Korkmaz Yiğit'in malllarını kaçırdıkları iddia ediliyor. 

 

Suçlamaları kabul etmedi 

 

Alp Gürkan'ın savcılıkta verdiği ifadesinde ise suçlamaları tamamen reddettiği öğrenildi. Gürkan, suçlamaya konu gayrimenkulleri ileride değer kazanacağını düşünerek avukatının tavsiyesi üzerine aldığını, şüphelileri tanımadığını ve olayın tamamen ticari olduğunu söylediği belirtildi. 

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