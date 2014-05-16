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Facianın yaşandığı madenin sahibi Alp Gürkan'a soruşturma açıldı

Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan hakkında soruşturma açtıklarını açıkladı

16 Mayıs 2014 20:18

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın doğrudan sorumlu bir düzeyde bulunması gerekçesiyle yapılan olağanüstü toplantıda, soruşturma açılarak disiplin işlemi ile ilgili sürecin başlatıldığı belirtildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, yapılan açıklamada "13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma İlçesi Eynez mevkiindeki Karanlıkdere kapalı ocak kömür işletmesinde meydana gelen ve 300'ün üzerinde maden emekçisinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili olarak; rödövans karşılığında ocağın işletilmesi işini üstlenen Soma Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Odamız 311 no.lu üyesi Alp Gürkan hakkında olayla ilgili doğrudan sorumlu bir düzeyde bulunması gerekçesiyle Oda Yönetim Kurulu'nun 16.05.2014 tarihli olağanüstü toplantısında, soruşturma açılarak disiplin işlemleri ile ilgili sürecin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Gürkan bugünkü konuşmasında "Ben şu anda 76 yaşında olan bir jeoloji mühendisiyim. 1984 senesinden itibaren Soma bölgesindeki küçük bir maden işletmesini alarak madenciliğe devam etme kararı aldım. Yaklaşık 30 sene zarfında küçük bir işletmeden 6 bin kişi civarında çalışanı olan büyük bir işletmeler grubuna dönüştük. Madencilik hayatımda öncelikle önem verdiğim tek şey. Elde ettiğim gelirlerin tümünde işlettiğim madenlerin geliştirilmesinde, arkadaşlarımın hayat standartlarının yükseltilmesinde, her türlü kaza riskinin maksimuma indermek için harcadım. Hayatımın en büyük ızdırabını yaşıyorum" demişti.

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