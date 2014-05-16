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Soma Holding'in basın toplantısındaki PR sorumlusu kimdir?

PR sorumlusu Sema Demirel'in sahibi olduğu Accord İletişim'in üstlendiği projeler listesinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu da var

16 Mayıs 2014 16:27

Maden faciasının yaşandığı kömür ocağını işleten Soma Holding'in PR ajansı olan Accord İletişim'in ajans başkanı olduğu ortaya çıkan Sema Demiral, bugünkü basın toplantısında en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Sosyal medyada basın toplantısına katılan gazetecilere yönelik sert davranmakla eleştirilen SemaDemiral'ın ajans başkanı olduğu Accord İletişim'in proje bazlı çalışma listesinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nun da yer alması dikkat çekti.

Soma Holding patronu Alp Gürkan ve şirket yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında gazetecilere yönelik sert tavırlarıyla adından söz ettiren ve bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Sema Demiral'ın, aralarında Soma Maden Holding'in de bulunduğu firmaların halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim çalışmalarını yöneten Accord İletişim'in ajans başkanı olduğu ortaya çıktı.

Soma Maden Holding'in düzenlediği basın toplantısı sırasındaki çıkışları sebebiyle kısa süre içerisinde Twitter'da en çok konuşulan konu başlıkları arasına giren Sema Demiral, aralarında sanat, siyaset ve medya camiasından birçok ünlü ismin de bulunduğu kişiler tarafından eleştirilerin odağına yerleşti.

Accord PR’ın internet sitesinde yer alan proje listesinde Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu da yer alıyor.

Accord PR’ın internet sitesinde yer alan müşteri ve proje listesi şöyle:

 

Sosyal medyada tepki

 

Bu arada Sema Demiral’ın basın toplantısındaki tavır sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Hürriyet gazetesinden Melis Alphan, Accord İletişim'in AKP'nin resmi PR ajansı olduğunu öne sürdü.

Twitter’da Sema Demiral’la ilgili atılan “tweet”lerden bazıları şöyle:

Melis Alphan ‏@melisalphan 

Şu anda basın toplantısında gazetecileri azarlayan kadın Sema hanım AKP'nin resmi PR ajansının sahibi, ajansın gizli ortağı da Erol Olçak

Erbatur Erdivan ‏@erbaturerdivan

Sema Demiral takındığı tavır'la şirketinin tanıtımına bir şekilde destek olmuş oldu. baksanıza her yerde o ve şirketinin ismi ne kadar hoş?!

NESİBE ŞEN ‏@NSBSEN

"Sema Demiral" bu çıkışından sonra buda başdanışman olur kesin!!!

Piyarcı ‏@piyarci

Soma Holding'in krizini kendi krizine de çeviren Accord'u ve Sema Demiral'ı da kutlamak lazım..

melis alphan ‏@melisalphan

Şu anda basın toplantısında gazetecileri azarlayan kadın Sema hanım AKP 'nin resmi PR ajansının sahibi, ajansın gizli ortağı da Erol Olçak.

Halkla İlişkiler @PRplatformu

Genç iletişimci adayı kardeşlerimiz, #Soma Holding basın toplantısını "Basın Toplantısı nasıl OLMAMALIDIR" bağlamında incelemenizi öneririz.

Seyda Taluk @seydataluk

İletisim fakultelerinde ornek olarak tartisilmasi gerkn bir basin toplantisi. Tam bir rezalet...

 

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