Soma Holding Genel Müdürü: Facianın trafoyla bir ilgisi yok

Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, Soma’da yaşanan maden faciasıyla ilgili yapılan basın açıklamasında konuştu. Trafo yangını nedeniyle facianın yaşandığı yönündeki haberler için Doğru, “Bana ilk gelen bilgi ocakta trafo patladı göz gözü görmüyor dediler. Kimse bunu bilemiyordu. Bu bilgi yanlış. Bizim trafomuz yangının başladığı yerden çok uzakta. Trafoyla alakası yok. Şu an trafo sağlam” dedi. Soma Holding İşletme Müdür Akın Çelik de "Biz kazanın neden gerçekleştiğini bilmiyoruz. Sıkıntıyı bilmiyoruz. Hiçbir ihmalimiz yok bu olayda. Canla başla çalıştık" dedi.

Ramazan Doğru, faciaya ilişkin “Öncelikle hepimizin başı sağolsun. Madende elim bir kaza yaşadık. 25 yıldır burada çalışıyorum. Maden mühendisiyim. Bu kaybettiğimiz insanların çoğunu şahsen tanırım. Ve çok büyük bir acı içindeyim” ifadesini kullanara şunları söyledi:

“Böyle bir kazayı nasıl yaşadık diye düşünüyoruz. Kararı bilirkişiler verecek. Biz sonuçta cenazeleri aldıktan sonra bilirkişiler gelecekler ve en doğru onlar söyleyecekler. Bu kaza bizim 140 kotunda dördüncü bant anayolda meydana geldi. Burada tespit edilmesi mümkün olmayan bir kızışma oldu. Havamızda aşırı bir hız var burada. Buradan meydana gelen kızışmanın ani bir şekilde göçmesi sonucunda. Korlar çabuk bir şekilde yangını şiddetlendirdi. Trafoyla alakası yok. Şu anda o noktaya ulaşıldı. Bana ilk gelen bilgi ocakta trafo patladı göz gözü görmüyor dediler. Kimse bunu bilemiyordu. Bu bilgi yanlış. Bizim trafomuz yangının başladığı yerden çok uzakta. Trafoyla alakası yok. Şu an trafo sağlam. Madencilikte bir yerde yangın çıkabilir. Sürekli yangınlarla boğuşuyoruz. Gün içinde de oluyor. Biz yangınla boğuştuğumuz yerde. Karbondioksit değerlerine göre yangın var diyoruz. Hemen kapatırız orayı. Biz üç defa tam mekanize şeyleri gömdük. Her hangi bir yangın çıkarsa bir burayı barajlıyoruz. İçresinie külle beraber suyla beraber kül basıyoruz. Ve yangınlar böyle sönüyor”