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Soma Holding, Sinop Nükleer Santrali'ne talip mi oldu?

Soma katliamında maden ocağının işletmecisi Soma Holding'in patronu 2013'te 'Bütün itiraz edilen maddeleri bilmeme rağmen nükleeri destekliyorum' demişti

16 Mayıs 2014 11:39

Şu ana kadar açıklanan bilgilerde 284 insanın ölümüne neden olan Soma faciasında işletme sahibi Soma Holding'in, Japon-Fransız ortaklığı ile yapılacak Sinop Nükleer Santrali'nin alt taşeronluğuna talip olduğu iddia edildi.

Soma'da ki maden ocağında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve bir çok ihmallerinin bulunduğu öne sürülen Soma Holding'in, Nükleer Santral'e de talip olduğu iddiaları sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Gazeteci Ercan Gün, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Tehlikenin farkında misin? Sinop' ta yapılacak Nükleer Santral inşaatına talip olan firmalardan biri de Soma Holding" iddiasında bulundu.

 

Ekonomist'e konuşmuştu

 

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Ocak 2013'te Ekonomist Dergisi'ne yaptığı açıklamada nükleer santralin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

Gürkan, termik santrallerden daha ileri düzeyde elektrik üretiminin nükleer santraller tarafından yapılabildiğini belirterek, "Türkiye'nin en azından enerjisinin yüzde 10'unu nükleerden sağlaması gerekirdi. Bütün itiraz edilen maddeleri bilmeme rağmen nükleeri destekliyorum. Bugün dünya üzerinde 500'e yakın nükleer santral var. Fransa elektrik enerjisinin yüzde 80'inden fazlasını tamamen nükleerden karşılıyor. Nükleer santral Türkiye için kaçınılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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