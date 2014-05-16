Yaşam odası var mı, yok mu?

Soma faciasının yaşandığı Soma Holding basın toplantısında İşletme Müdürü Akın Çelik, yaşam alanları ile ilgili gazetecilerin ısrarlı sorularına önce net bir yanıt veremedi. Maden ocağının alt tarafında bir yaşam odası, yukarıda da bir kaçış odası olduğunu ancak bunun direkt yer üstüne bağlandığını söyleyen Çelik, 'gazetecilerin 1 kaçış odası mı var' şeklindeki ısrarları üzerine "Ana merkezde 1 tane kaçış odamız var" dedi. Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru ise "Madende o an yaşam odası yoktu" dedi. Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gürkan da "Bu kaza üç ay dört ay sonra olmuş olsaydı. Bu insanlar kurtulacaktı yaşam odası olduğu için" diye konuştu.

Soma Holding İşletme Müdürü Akın Çelik, yaşam alanları ile ilgili gazetecilerin ısrarlı sorularına ise önce net bir yanıt veremedi. Hatta yabancı gazeteciler de İngilizce ve Fransızca olarak bu soruları tekrarladı.

Aşağıda bir yaşam odası yukarıda da bir kaçış odası olduğunu ancak bunun direk yer üstüne bağlandığını söyleyen Çelik, 'gazetecilerin 1 kaçış odası mı var' şeklindeki ısrarları üzerine 'evet 1' dedi.

Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru ise aşağıdaki üretim alanı için bir yaşam odası hazırlığının devam ettiğini belirtti. Doğru, "Biz yaşam odasını en yoğun çalıştıkları yerde kurduk yaşam odasını. Daha sonra biz yukarılara ve aşağılara geçtik. Bizim buradakini söktük burada yeni bir oda hazırlıyoruz. 18-24 saat arasında cevap veriyor. Yaşam odasını sökmüştük, yoktu. Madende o an yaşam odası yoktu" dedi.



Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan da şunları söyledi:

"Arkadaşlarımın bir sene önce çalışma alanlarında yapılan bir odadır yaşam odası. Bu odalar anataşın içinde yapılacak. Eğer kömürün içinde yaparsanız. Bir yangında odanın içinde olan insanlar yanar. Taşlı bölgede yaşam odası yapmamız gerekir. Esas üretim alanı olmadığı için ana taşa girilerek yapılıyor bu yaşam odası. Yaşam odası hemen her yere yapılamaz. Kömür madeninin içine yapamazsınız. Civara yapabilirsiniz. Yaşam odasının Türkiye’de hazırlığını yapmak da maden içinden geçerek olur. Madenin içinden geçiyor. Tünel sürerek yapılır. Oraya gitmeden oda yapsanız ne olur. Yaşam odası üretimin ağır olduğu yere yakın yapılır. Buradaki odanın hiçbir ehemniyeti yok. Alt tarafta hazırlık yapılıyor şu an.

Bu kaza üç ay dört ay sonra olmuş olsaydı. Bu insanlar kurtulacaktı yaşam odası olduğu için."