Soma Holding patronu: Denetlemeler sonrası işletmeye devam edeceğiz

Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre 284 işçinin yaşamını kaybettiği Soma faciasına ilişkin maden ocağının işletmecisi Soma Holding'in yaptığı basın açıklamasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, "Salı günü saat 15 civarında gelen bir habere inanamadım. Olması imkansız bir şey söylüyorlardı. Konuşmam ve hafızam hakiketten bulanıklık içindeyim. Benim vicdanım son derece kötü durumda.Arkadaşlarımın ölümü müthiş bir infial yarattı" dedi. Gürkan, denetlemelerden sonra maden ocağını işletmeye devam edeceklerini söyledi.

Soma'da yaşanan maden faciasının ardından şirketin yönetim kurulu basın toplantısı düzenliyor.

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gürkan "Acımız çok büyük, ciğerimiz yanıyor. Tüm milletimizin başı sağolsun. Devlet büyüklerimiz ilk günden itibaren tüm kurumları seferber etti. Üç günden bu yana hepimiz uykusuzuz, güçlükle konuşuyoruz" dedi.

"Ben şu anda 76 yaşında olan bir joeloji mühendisiyim. 49 yıldır bu işi yapıyorum" diyen Gürkan, şunları söyledi:

"Maden işçiliği yapıyorum. 84’ten itibaren küçük bir kömür maden işletmesini yaparak kömür madenciliğinde devam ediyorum. 84’ten bu yana kadar küçük bir işletmeden 6.000 kişi civarında çalışan büyük bir işletmeler grubuna dönüştürdüm. İşletme yapmış olduğum madenlerde hayat standartların yükselmesinde kazaların en asgariye çekmek için harcadım. Bugün hayatımın en büyük ızdırabını yaşıyorum."

'Gelen haberlere inanamadım'

"Salı günü saat 15 civarında gelen bir habere inanamadım. Olması imkansız bir şey söylüyorlardı" diyen Gürkan 2014'ten itibaren kısmen emekli olmayı planladığını, maden yatırımlarını şirket çalışanlarının ehil bir şekilde devam ettirdiğini belirtti.

Faciada ölenler hakkında konuşan Gürkan şunları söyledi:

"Çalışanların çoğunu oğlum ve kardeşim gibi görüyorum. 3 gündür buraya geldim. Canım yanıyor. İçim yanıyor. Benimle çalışan insanlar beni bilirler. Bunların bir çoğunun babası benim yanımda çalışarak emekli oldular. Hiçbirini onlardan ayırmadım.

Bu toplantıyı 2-3 gün sonra yapacaktım. Konuşmam ve hafızam hakiketten bulanıklık içindeyim" diyen Gürkan şunları söyledi:

"Ben sorularınıza cevap vermeye çalışacağım ama olayın nasıl geliştiğini niçin bu kadar büyük olduğunu arkadaşlarıma bırakmak istiyorum.

3 günden beni aşırı yorgunum. Hafızamda tamamen konsantre olamıyorum. Bunun ilgili olarak öncelikle, Yönetim Kurulu Üyesi olan Ramazan Doğru’nun ne zaman başlandığını neler planlandığını anlatacak.

Arkadaşlarımın bir sene önce çalışma alanlarında yapılan bir odadır yaşam odası. Bu odalar anataşın içinde yapılacak. Eğer kömürün içinde yaparsanız. Bir yangında odanın içinde olan insanlar yanar. Taşlı bölgede yaşam odası yapmamız gerekir. Esas üretim alanı olmadığı için ana taşa girilerek yapılıyor bu yaşam odası. Yaşam odası hemen her yere yapılamaz. Kömür madeninin içine yapamazsınız. Civara yapabilirsiniz. Yaşam odasının Türkiye’de hazırlığını yapmak da maden içinden geçerek olur. Madenin içinden geçiyor. Tünel sürerek yapılır. Oraya gitmeden oda yapsanız ne olur. Yaşam odası üretimin ağır olduğu yere yakın yapılır. Buradaki odanın hiçbir ehemniyeti yok. Alt tarafta hazırlık yapılıyor şu an.

Bu kaza üç ay dört ay sonra olmuş olsaydı. Bu insanlar kurtulacaktı yaşam odası olduğu için."

'Kâr marjları yüzde 4-5'i geçmez'

Maden işletmesinin sahibi Alp Gürkan "Bulunduğumuz bölgede 4 ayrı işletme mevcut. burada tespit edilen fiyatler ihale usulüyle tespit edilmiştir. biz işletmelerimizin hepsini mekanizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Biz işletmelerimizi mekanize hale getirdik. Bakın bu işletmelerde yüksek kar marjı yoktur. Kar marjları yüzde 4-5'i geçmez" dedi.

'İşletmeye devam edeceğiz'

Alp Gürkan, denetlemelerden sonra maden ocağını işletmeye devam edeceklerini söyledi.

Gürkan şunları söyledi:

"Bu işletme belirli bir zaman sonra işgüvenliği müfettişleri tarafından incelenecektir. Yine resmi makamların önereceği bunu tekrardan inceletecektir. Bu rapor şirketin ne kadar kusurlu olduğunu söyleyecek. Çalışma Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip etmek istiyorum. İşletmenin içinde doğan bir ihmal varsa, bir eksiklik varsa ben bunun takipçisi olacağım. Benim gördüğüm kadarıyla bu bir kaza. Ben ocağa inmedim. Eksikliklerini tamamlayıp madeni işletmeye devam edeceğiz."

'Başbakan'la hiçbir ilişkim yok'



Alp Gürkan, olay sonrası Soma'ya gelen devlet yetkililerinden kendisine yönelik herhangi bir tepki gelip gelmediği soruldu.

"Hayır gelmedi. Çok üzüntülü olduğumu gördükleri için geçmiş olsun dediler" diyen Gürkan, "Şunu da belirtmek isterim. Başbakan'la hayatımda ilk defa buraya geldiğinde el sıkıştım. Kendisi çağırdı ve toplantı odasına girerek bilgi verdim ve çıktım. Kendisiyle hiçbir ilişkim yok, tanışmışlığımız görüşmüşlüğümüz yok" dedi.