'Şirket avukatları para teklif ediyor, dava açmamamız için imza istiyorlar'

298 işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki faciasının ardından aileler, işveren tarafından kendilerine dava açmamaları için imza istendiğini iddia etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, facianın meydana geldiği madene gitti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Balbay ve Özel, yakınlarını kaybeden ve hâlâ ocaktan cenazelerin çıkarılmasını bekleyen ailelerle görüştü. Ocakta yakınlarını kaybeden ailelerle görüşen Balbay ve Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, işçi yakınları, "Daha çocuklarımızın cenazeleri bile çıkarılmadan bize dava açmamamız için imza attırmaya çalışıyorlar. Çocuklarımız nerede? 15 gün önce burada denetim yapıldığı söyleniyor. Bu nasıl denetim? Daha içeride kaç kişi olduğunu bile bilen yok. Şirket avukatları para teklif ediyor”dediler.

CHP’li Balbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin bir an önce çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi. Bazı ailelere dava açmamaları için imza attırılmaya çalışıldığını ifade eden Balbay, "Biraz önce bu işletmenin sorumlusunun basın toplantısını izledim. Hesap vermesi gerekenler bilgi veriyorlar” dedi. Ortaya çıkan tablonun 1-2 yılın değil, birikmiş acının patlaması olduğunu dile getiren Balbay, "Bir yerde gerçeği söylemezseniz, efsaneler, söylentiler başlar. Buraya gelene kadar beş tane efsane duydum. Gerçekler bir an önce açıklanmalı" diye konuştu. Balbay, madende çalışan işçilerin ciddi bir iddiayı aktardıklarını, daha önce ocakta çelik yapı oluşturulduğunu ancak ahşap yapıların çıkarılmadığını aktardıklarını bildirdi.

Yine işçilerin 10 gün önce yangın alarmı olduğu ancak dikkate alınmadığı bilgisini paylaştıklarını dile getiren Balbay, yetkililerin bir an önce açıklama yapmaları gerektiğini ifade etti. Bu insanlara gelip gerçek şu diye açıklama yapan olmadığına işaret eden Balbay, “Maddi olarak işçilere biraz ödeme yapıp kurtulalım anlayışı var. Bu insanlık dışı bir şey” dedi. Balbay, içeride kaç kişinin olduğunun bile belli olmadığını, sayı saymasını bile bilmeyen bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı. "Burada trafo değil, sistem patlaması var” diyen Balbay, 1800’lü yıllardan örnek veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı da eleştirdi. Balbay, Başbakan’ın söylediği 1800’lü yıllarda çalışma süresinin 18 saat olduğuna, kadın ve çocukların bile çalıştırıldığına işaret ederek “Şimdi de mi öyle olması lazım? Bu mu ifade edilmek isteniyor?” dedi.

Balbay, işçiye sadece 1 Mayıs’ı bayram yapmakla olmayacağını, asıl bayramın işyerlerini bayram yapmakla olacağını vurguladı. Balbay, “Adalet enkazının altından çıkan birisi olarak söylüyorum; itaat eken isyan biçer. Bu enkazın altından da Türkiye’nin çıkması için işçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmeli. Bu ülkede hayat pahalı, can ucuz hale geldi” dedi. Sorumlu olanların istifayı düşünmesi gerektiğini vurgulayan Balbay, ancak Türkiye’de istifa değil, “istifadenin olduğunu” ifade etti. Ailelerin 4 gündür bir yanıt beklediklerini vurgulayan Balbay, bundan sonra bu acıların bir daha yaşanmaması için çaba harcayacağını söyledi.

Daha sonra CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da madene gelerek yetkililerden bilgi aldı.