Soma için iş bırakan Zonguldak madencilerinin 2 günlük yevmiyeleri kesildi

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) örgütlü olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlükleri'ne ait maden ocaklarında çalışan 10'bine yakın işçi, Soma'daki faciada yaşamını yitiren arkadaşları için dün Türk-İş'in çağrısı üzerine iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler, gece 24.00-07.00 vardiyasından itibaren yeniden ocaklarda çalışmaya başladı. GMİS Kozlu Şube Başkanı Şaban Kaptan "Haftada 45 saati tamamlamadığımız zaman 1 gün eksik oluyor. 37.5 saat çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla yevmiye hak edemiyoruz" dedi.

Ersin Ercan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler, 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle 2 günlük yevmiyelerinin kesileceğini söyleyerek tepki gösterdi. Asansörle yer altına inecekleri sırada yanlarına gelen GMİS Kozlu Şube Başkanı Şaban Kaptan'a tepkilerini gösteren işçiler, "Soma'daki kardeşlerimiz için dün işe girmedik, 1 güne 2 gün yevmiye kesiliyor. 2 yevmiye 150 lira. Para değil. Ama sigorta da gidiyor" dedi.

Eylem kararını Türk-İş'in aldığını hatırlatan Kaptan ise "Adı üzerinde eylem, yasal değildir. Olmadığı için yevmiye de yasada yoktur. Eylem adı altında işe gitmediğinizde yevmiye kaybederiz" dedi. İşçiler, bunun dün açıklanmamasına da tepki gösterdi.

Yasaya göre tatil günü de kesiliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaptan, yasaya göre haftada 45 çalışma saatinin doldurulması gerektiğini hatırlatarak, "Haftada 45 saati tamamlamadığımız zaman 1 gün eksik oluyor. 37.5 saat çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla yevmiye hak edemiyoruz. Yasaya göre bu durumda işe gidilmeyen gün ile tatil günü de kesiliyor. 1'e 2 gün gitmiş oluyor. Bu mecburen kesiliyor. Yasa bu. Bizimle ilgili değil. Sendikayla ilgili değil" dedi.

Maden işçileri iş çıkışında sendika önünde toplanacaklarını söyleyerek asansörle ocağa inerek iş başı yaptı.

GMİS Genel Sekreteri Behzat Cinkılıç da yasaya göre eksik çalışmanın neticesinde o günkü yevmiye ile tatil gününün kesildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Eyüp Alabaş bugün Soma'dan dönüyor. TTK Genel Müdürlüğü'ne çıkacağız. Bu 10 bin kişinin meselesi. Sendika yönetimi olarak TTK yönetimi ile bu konuyu görüşeceğiz. Çünkü olağanüstü hallerde böyle bir anlayış vardır. Bunun çeşitli yolları vardır. Senelik izinden düşülür, mazeret izni yazılır, hafta tatili senelik izinden sayılır. TTK yönetimi, sendika yönetimi bir araya gelir görüşür."