TTK: Zonguldak'taki işçilerin yevmiyeleriyle ilgili henüz alınmış karar yok

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek, Soma'daki maden faciası nedeniyle Türk-İş'in çağrısı üzerine Zonguldak’ta dün iş bırakan maden işçilerinin yevmiyelerinin kesileceği iddiasına ilişkin, "İş bırakan madencilerin yevmiyesinin kesilmesine yönelik alınmış karar yok. Bununla ilgili karar önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla belli olur" dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kurumlarına bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerinde çalışan işçilerin ocaklara girmediğini hatırlatarak, "İş bırakan madencilerin yevmiyesinin kesilmesine yönelik alınmış karar yok" dedi. Şimşek, "Çalışanlarda belli kesinti vardır. İlgili kanunda ne varsa o uygulanır. Kesintiyle ilgili yapılmış henüz bir şey yok. Bununla ilgili karar önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla belli olur" şeklinde konuştu.

‘Maden işçisi yevmiyeyi düşünecek durumda değil’

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş da iş bırakma eylemine katılan işçilerin yevmiyelerinin kesilmesini düşünecek durumda olmadığını belirterek, "Biz iş bırakmadık. İş yerine giderek üretmeme hakkımızı kullandık. Bu, iş bırakma eylemi değildir" ifadesini kullandı.

Soma'da yaklaşık 300 madencinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Alabaş, "Yaklaşık 300 madenci arkadaşımızı kaybettik. Yevmiyeyle ilgili uygulamaya önümüzdeki günlerde bakarız. Ben şu anda Soma'da gelişmeleri takip ediyorum. Burada Türkiye'nin ve tüm çalışanların duyarlı olması gerekirken, madenci arkadaşlarımız da yevmiyeyi düşünecek durumda değildir. 300 karıncadan ya da 300 fareden bahsetmiyoruz. 300 çiçek kopartıldığında çiçek katliamı oluyorsa insan öldüğünde maden işçisi yevmiyeyi düşünecek durumda değil. Dün maden işçileri o duyarlılığı gösterdi. Maden işçisinin o hassasiyeti bizim açımızdan önemliydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Yevmiyeyle ilgili konulara ise buradaki olaylar bittiğinde bakarız. O uygulamalarla ilgili çalışmayı da işverenle görüşerek sonuca bağlarız" dedi.