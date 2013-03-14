Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur



Zonguldak'ta, özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte, maden işçisi 43 yaşındaki Muhammet Aydoğan mahsur kaldı

Göçük, saat 16.00 sıralarında Zonguldak merkeze bağlı Çatak Köyü mevkiinde meydana geldi. Ocak girişinden yaklaşık 10 metre ileride ahşap direklerle yapılan tahkimatın sağlamlaştırılması sırasında göçük oluştu. Bu sırada maden işçisi Muhammet Aydoğan, göçüğün altında kaldı. Ocakta çalışan diğer madenciler, Aydoğan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Akşam saatlerine kadar yapılan çalışmalarda Aydoğan'a ulaşılamayınca Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) yardım istendi. Çalışmaya ara veren madenciler, ocak önünde beklerken, TTK tahlisiye ekibinin gelmesi bekleniyor..