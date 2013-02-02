30 günde maden ocaklarında 16 işçi öldü

Dev Maden-Sen Yönetim Kurulu, Ocak ayında madencilik sektöründe 14 "iş kazası"nın meydana geldiğini ve bu kazalarda 16 işçinin yaşamını yitirdiğini, 99 işçinin ise yaralandığını açıkladı.

Dev Maden-Sen, madencilik sektöründe Ocak ayında meydana gelen "kazalara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AKP hükümetinin itirazlara rağmen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu Meclis'ten geçirdiğine işaret edilerek, "Resmi Gazetede yayınlanan istatistiklerde madencilik ve taşocakları 3 numaralı işkolunda gösterilmekte, sosyal güvenlik kapsamında çalışan işçi sayısının 186 bin 698 olduğu görülmektedir.

Madencilik ve taşocakları işkolunda çalıştığı bildirilen 186 bin 698 kişiden ancak 35 bin 894'ü sendikal hak ve özgürlüklerden yararlandığı, 150 bin 804 kişi ise sendikasız çalıştığı anlaşılmaktadır. Güvencesiz iş, sağlıksız çalışma ortamı ve düşük ücreti işaret eden taşeron sisteminin çok yaygın olduğu ve son dönemde meydana gelen iş cinayetleriyle ayyuka çıktığı bir sektörde, 12 Eylül darbe yasalarının bir versiyonu olan, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu geçerli olduğu sürece, iş cinayetlerinin de önlenebilmesinin mümkünü yoktur ve kaçınılmaz olarak sürecektir" denildi.

Açıklamada, AKP'nin insan yaşamını hiçe sayarak Türkiye'yi sermayenin dikensiz gül bahçesine çevirmeye çalıştığı vurgulanarak, "Madencilik sektöründe yılın ilk ayı olan Ocak 2013 yine madenciler açısından kan ve gözyaşıyla geçmiştir. Ocak ayında yaşanan 'iş kazaları' ve sonuçlarına bakıldığında, AKP hükümetinin işçi ve emekçilere yaklaşımında bir değişiklik olmadığı ocaklara net olarak yansımıştır.

Ocak ayında 14 'iş kazası' meydana geldi. Bunlarda 16 işçi yaşamını yitirirken, 99 işçi ise yaralandı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, 2012 yılının Ocak ayında yaşanan 12 "iş kazası"nda 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 13 işçinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ocak ayında meydana gelen "kazalar" ise şu şekilde sıralandı:

"4 Ocak: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ŞE - TAT Madencilik krom işletmesinde, 27 Aralık 2012 tarihinde taşıyıcı bandın tıkanması sonucu kafasına büyük bir krom parçası düşerek ağır yaralanan Mehmet Işık (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

7 Ocak: Zonguldak TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı çalışan taşeron şirketlerden Star Madencilik işletmesinde, galeri açılması sırasında meydana gelen degaj patlamasında (kömürün gaz basıncı sonucu püskürmesi) Hasan Bozacı, Hüseyin Kürekci, Muharrem Yapıcı, Ahmet Şekerci, Yüksel Koca, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan yaşamını yitirdi, 7 işçi ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

10 Ocak: Zonguldak Gelik'te Bahadır Madencilik'e ait ocakta gece meydana gelen metan gazı patlaması sonucu meydana gelen göçükte; Sedat Hamarat (34) yaşamını yitirirken, Naim Kuyumcu (36) ve Ömer Caymaz (44) yaralandı. Kurtarma çalışmalarına katılan işçilerden Mustafa Bektaş, Murat Karaman ve Mustafa Gideroğlu da metan gazından zehirlendi.

16 Ocak: Zonguldak Çatalağzı beldesindeki kömür yıkama tesisinde (lavuar) çalışan Kadir Çelep isimli işçi de yüksekten düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

17 Ocak: Zonguldak'ın Gelik beldesinde, Akkurt Madencilik şirketinin 2 numaralı sahadaki faaliyet yürüten taşeronu Bahadır Madenciliğin üretim yaptığı ocakta sabah saatlerinde meydana gelen göçükte, Yunus Aktaş (36) yaşamını yitirdi.

18 Ocak: Manisa Soma'da Cenkyeri Beldesi Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel yer altı maden ocağında akşam saatlerinde üzerine demir ayakların düşmesi ve iki demirin arasında kalması sonucu Fahrettin Başkan (53) yaşamını yitirdi.

21 Ocak: Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi Havalandırma Bölümü'nde çalışan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan Tahsin Yiğit'in (38), Kandilli beldesinde bir evde bulunarak Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

22 Ocak: Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında Silo çalışması yapıldığı esnada E.Z. isimli bir işçinin kullandığı vinç makinesine bağlı çimento silosunun üzerinde bulunan R.S. isimli işçi, halatın kopması sonucu 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan R.Sb, hastaneye kaldırıldı.

23 Ocak: Adana Aladağ'da, özel sektöre ait krom işletmesinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan işçilerin zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen 80 işçi kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.

26 Ocak: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde özel sektöre ait linyit ocağında meydana gelen göçükte Davut Şahin (25) yaşamını yitirdi.

28 Ocak: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Demircili köyünde faaliyet yürüten özel sektöre ait krom ocağında, galeride çalışırken kafasına düşen krom parçası düşen Ö.D ve İ.Y yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Büyükpotuklu köyünde özel sektöre ait krom işletmesinde çalışan T.B., galeride başına çarpan krom kütlesinin ağır yaralaması sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

29 Ocak: Çanakkale Çan Kumarlar köyünde faaliyet sürdüren özel sektöre ait kurşun ocağında meydana gelen göçükte Demsur Karadeniz (33) hayatını kaybederken 2 işçi de yaralandı.

30 Ocak: Burdur'un Karamanlı İlçesi Kaleler bölgesinde, özel sektöre ait bir mermer ocağında, üstüne yaklaşık 3 ton ağırlığında mermer blok düşen İsmail Karnak (29) yaşamını yitirdi."