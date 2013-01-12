2 madencinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak Kozlu'daki maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçilerinden 42 yaşındaki Yüksel Koca ile 56 yaşındaki Hüseyin Kürekçi'nin cesetlerine ulaşıldı.

TTK ekiplerinin 150 metrelik alandaki kömür ve taş yığınlarından oluşan göçüğün ilk 30 metresini tahliye etmesinden sonra önce Yüksel Koca'nın cesedi bulundu. 1 metre sonra da Hüseyin Kürekçi'nin cesedine ulaşıldı.

Aynı bölgede diğer madenci 31 yaşındaki Ahmet Şeker'e ulaşmak için de çalışma yapıldı. Ancak Şeker, bulunamadı. Bunun üzerine iki işçinin battaniyeye sarılı cesetleri asansörle yerin 630 metre altından çıkarıldı.

Cesetlerin çıkarılması sırasında Vali Erol Ayyıldız, TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şimşek, Kozlu Belediye Başkanı AKP'li Ali Bektaş da ocak önünde hazır bulundu. Ocaktan çıkarılan cesetlerin ambulanslara taşınması sırasında madencilerin yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Cesetler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer madenci Ahmet Şeker'i arama çalışmaları sürüyor.



'Havza tarihindeki en büyük degaj'



TTK Kozlu İşletme Müdürü Nihat Kayabalı, göçük altındaki 3 madenciden 2'sinin cesedinin çıkarılmasından sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vardiya sayısını 3'ten 4'e çıkararak göçük açma çalışmasını sürdürdüklerini belirten Kayabalı, şöyle dedi: "Havza tarihindeki en büyük metan gazı püskürmesi (degaj) ile karşı karşıyayız. 1500- 2 bin ton arasında bir posta var. Ön görülmeyecek bir şiddet ve büyüklük. Bugün iki arkadaşımızı aldık. 9 şiddetinde bir depremle karşılaştığınızda çaresiz kalırsınız. Bugün kaldığımız çaresizlik budur maalesef. Çok büyük acı yaşadık." Kayabalı, göçükteki diğer işçinin hangi noktada olduğunun bilinmediğini, ancak kısa sürede ona da ulaşacaklarını söyledi.

Cesetlerine ulaşılan madenciler Yüksel Koca ve Hüseyin Kürekçi'nin baretleri ve iş kıyafetleri de ocaktan çıkarıldı. İşçilerin kıyafetleri, poşete konularak polise teslim edildi.