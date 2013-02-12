Lösemi hastası Solin annesine kavuştu

Lösemi hastası Solin'in annesi Hanım Onur, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. ''Çok heyecanlıyım" diyen Onur, Cizre'ye giderek çocuklarına kavuştu.

KCK davasından tutuklu bulunan Cizre eski Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un avukatı Canan Atabay'ın tahliyesi için başvurduğu Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 18 aydır tutuklu bulunan Onur'un tahliyesine karar verdi.

Adli kontrol kapsamında tahliyesine karar verilen Hanım Onur'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, haftada bir gün bulunduğu yerde polis merkezine giderek imza vermesi, çocuklarının tedavisi için gittiği yerde de imza vermesi kararlaştırıldı.

Zılgıtlarla karşılandı

Hanım Onur, tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi'nden akşam saatlerinde çıktı. Cezaevi önünde yakınları tarafından gözyaşları ve zılgıtlarla karşılanan Onur, yakınlarına sarıldı. Hanım Onur'un 80 yaşındaki babaanesi Fatma Onur, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Allah Tayyip'i de mutlu etsin" dedi.

Hanım Onur, elinde Kuran-Kerim'le çıktığı cezaevi önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Keşke çocuğum hasta olmasaydı. Barış ve bir çözüm sonucu dışarı çıksaydım, daha çok mutlu ve sevinçli olurdum. Aynı durumda olan içeride bir çok anne var, ve ben onları geride bırakıp geldim. Bir yanım mutlu çocuğuma kavuşmanın sevinçi var. Diğer yanımda burukluk var. Çok üzülüyorum. Başbakan'a ve bir çok yere mektup yazmıştım. Hem üyesi olduğum partiye, hem de farklı partilere mesaj göndermiştim.

Bu kampanyayı başlatan üniversitelilere teşekkür ederim. Özellikle Dicle Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere teşekkür ederim. Bugün eğer gerçekten bir barış adımı atılmasaydı, Solin'in de bu durum olmasayda sanırım çok farklı yorumlanırdı. Bence bu tahliye Solin için önemli bir adımdır. Umarım bu barış süreci bütün Türkiye halkları için hayırlı olur. Özellikle Başbakan'ın atacağı barış adımlarını ben ve partimiz destekliyorum."

Hanım Onur ve bebarindekiler daha sonra Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki evlerine hareket etti.

Çocuklarıyla buluştu

Tahliye edildiği Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi çıkışında babası Cemal Yural ve akrabaları tarafından karşılanan Hanım Onur, araç konvoyu eşliğinde Cizre ilçesine geldi.

Dicle Mahallesi'ndeki evinin girişinde akrabaları ve çok sayıdaki vatandaş tarafından zılgıtlar eşliğinde karşılanan Onur, araçtan inerek lösemi hastası kızı Solin ile epilepsi hastası oğlu Mirhat'a gözyaşları içinde sarıldı.

Çocukların annelerine sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı. Annelerine kavuşan Solin ile Mirhat'ın ise heyecan ve sevinçten konuşmakta güçlük çektikleri görüldü. Onur, daha sonra çocukları ve yakınları ile evine geçti.

Hanım Onur'un avukatı Canan Atabay, Onur'un lösemi hastası 5 yaşındaki kızı Solin ile epilepsi hastası 9 yaşındaki oğlu Mirhat'ın sağlık durumunu gerekçe göstererek, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak bugün tahliye talebinde bulunmuş, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adli kontrol uygulaması ile Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilmişti.