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Solin için Ankara devrede

KCK tutuklusu Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un 5 yaşındaki lösemi hastası kızı Solin'in tedavisi için Fatma Şahin devreye girdi

10 Şubat 2013 09:20

Cizre Belediye Başkan yardımcısı, KCK davası tutuklularından Hanım Onur'un lösemi hastası kızı Solin'in tedavisi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin bizzat devreye girdi.

5 yaşındaki Solin için sosyal medyada başlatılan kampanyayı gören Bakan Şahin, Mardin Valisi'ni arayarak, Solin'in durumu hakkında bilgi aldı. Solin'in ağabeyi Mirhat'ın da epilepsi hastası olduğunu öğrenen Fatma Şahin, Vali'ye iki kardeşin tedavileri için "ne gerekirse yapılması, gerekirse tedavi için Ankara'ya getirilmeleri" talimatı verdi.

Bunun üzerine, anneleri Hanım Onur'un tutulu, babalarının ise kayıp olduğu Solin ve Mirhat'ın bakımını üstlenen aile bireyleri temasa geçildi. Şimdi Onur kardeşlerin tedavi için Ankara'ya getirilmeleri için ailenin onayı bekleniyor.

KCK davasından 2011 Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklanan BDP'li Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un, lösemi hastası 5 yaşındaki kızı Solin ve epilepsi hastası 7 yaşındaki oğlu Mirhat'a kavuşması için imza kampanyası başlatılmıştı.

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