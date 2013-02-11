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Yaşam

Gözün aydın Solin, ayrılık bitti

KCK'dan tutuklu Hanım Onur tahliye edildi. Lösemi hastası kızı, epilepsi hastası oğlunu tedavisi için tahliyesi talebinde bulunan avukatların talebilini kabul eden mahkeme, Onur'u tahliye etti

11 Şubat 2013 16:03

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 2011 yılında KCK/TM operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cizre eski belediye başkan yardımcısı Hanım Onur’un lösemi hastası kızı 5 yaşındaki Solin’e bakması için mahkemeden tahliye talebinde bulunulmuştu. Solin'in annesi tahliye edildi.

KCK davasından tutuklu olan, lösemi hastası  Solin ile epilepsi  hastası Mirhat Onur'un annesi Hanım Onur, adli kontrol uygulaması ile tahliye edildi. BDP Genel Başkan Yardımcısı avukat Meral Danış Beştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak KCK davasında tutuklu bulunan Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur'un adli kontrol uygulaması ile tahliye kararı verildiğini söyledi.

Bu kapsamda yurt dışına çıkış yasağı getirilen Onur'un haftada bir bulunduğu ilde karakola imza vereceğini ifade eden Beştaş, ''Çocuklarının tedavisi için başka bir ile gitmesi gerekiyorsa, bulunduğu ilde imza verecek. Tahliye kararı bu yönde çıktı. Onur, tahliye kararı cezaevine ulaşır ulaşmaz prosedürler tamamlandıktan sonra cezaevinden çıkar'' dedi.

Hanım Onur'un avukatı Canan Atabay, Onur'un lösemi hastası 5 yaşındaki kızı Solin ile epilepsi hastası 9 yaşındaki oğlu Mirhat'ın sağlık durumunu gerekçe göstererek, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak bugün tahliye talebinde bulunmuştu.

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