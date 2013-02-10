Lösemi hastası Solin: Ayrılık bitsin artık, vallahi çok zordur

KCK davasında yargılanan Hanım Onur'un lösemi hastası kızı Solin, annesiz geçen günlerin zor olduğunu ve artık hasretin bitmesini istedi. 'Bahar gelip geçti, gözlerim hep seni bekler. İsteklerim yerine gelmiyor, bu ayrılık bitsin artık vallahi çok zordur' sözlerinin yer aldığı Kürtçe bir türküyü söyleyen Solin, Başbakan Erdoğan'ın kendilerine yardım etmesini, annesinin serbest bırakılmasını istedi.

'Vallahi çok zordur'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kaymakam Koca’nın ziyaretinden sonra kameralar aracılığı ile annesine yazdığı şarkıyı Kürtçe okuyan Solin şarkısında, "Bahar gelip geçti, gözlerim hep seni bekler. İsteklerim yerine gelmiyor, bu ayrılık bitsin artık vallahi çok zordur" dedi. Solin’in ağabeyi Mirhat da annesine yazdığı şarkıyı Türkçe söyleyerek anne özlemini dile getirdi.

Mirhat Onur, Başbakan Erdoğan’a seslenirken şöyle dedi: "Benim gibi binlerce çocuk var. Hepimiz annelerimizi özlüyoruz. Başbakanımızın annesi öldü, ne kadar üzüldüğünü gördük. Bizim annemiz cezaevinde. Başbakan hiç annesini özlemiyor mu? Her çocuk annesinin, her anne de çocuğunun yanında olmak ister. Annem bırakılsın. Anneler gününde annemiz bizim yanımızda değildi. Annemiz yanımızda olmadığı için çok üzülüyoruz. Biz annemizi istiyoruz. Başbakan’dan yardım bekliyoruz."

Hanım Onur’un annesi Ayşe Yural ise, annelerinin çocukların yanında olması, kızının serbest bırakılması gerektiğini anlatırken, "Çocukları anneleri yanında olmadığı için tedaviye istenilen düzeyde yanıt veremiyor. bu konuda yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan Cizre Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken 2011 yılı Eylül ayında tutuklanan Hanım Onur’un lösemi hastası kızı 5 yaşındaki Solin ve epilepsi hastası oğlu 7 yaşındaki Mirhat Onur için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Bakan Şahin’in talimatı üzerine Cizre Kaymakamı Şenol Koca, dün aileyi evinde ziyaret ederek çocukların tedavisi için ellerinden gelen bütün olanakların seferber edileceğini söyledi.