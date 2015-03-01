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Spor

Liverpool'u eleyen Beşiktaş, Süper Lig'de Balıkesirspor'u ağırlıyor

Beşiktaş, 47 puanla ikinci, son 6 maçını kazanamayan, 41 golle ligin en çok gol yiyen takımı Balıkesirspor ise 13 puanla 18. ve son sırada

01 Mart 2015 09:33

UEFA Avrupa Ligi’nde Liverpool’u penaltılarla kupa dışına iterek büyük başarı elde eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ankara'da Balıkesirspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, 47 puanla ikinci, son 6 maçını kazanamayan, 41 golle ligin en çok gol yiyen takımı Balıkesirspor ise 13 puanla 18. ve son sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Balıkesir'de oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

 

Muhtemel 11'ler

 

Beşiktaş: Serdar, Franco, Ersan, Opare, Atiba, Veli, Gökhan (Kerim), Sosa, Olcay, Demba Ba

Balıkesirspor: Emrullah, Uğur, Glumac, Hasan, Berkan, Santos, Vargas, Gökhan, Muğdat, Gomes, Sercan

 

İki tribün kapalı

 

Müsabakada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle kuzey kale arkası ve maraton tribünlerine seyirci alınmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'de Bursaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta siyah-beyazlı kulübe, taraftarlarının kötü tezahüratı nedeniyle kuzey kale arkası ve maraton tribünlerine bir maç tribün kapatma cezası vermişti. Bursaspor karşılaşmasını bu tribünlerde izleyen kombine ve biletli taraftarlar, Balıkesirspor karşılaşması için bilet satın alamayacak.

Beşiktaş'ta Balıkesirspor maçı öncesi Tolga Zengin, Alexander Milosevic, İsmail Köybaşı, Tomas Sivok ve Cenk Tosun'un sakatlıkları bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalıları Necip Uysal, Ramon Motta ve Oğuzhan Özyakup da maçta forma giyemeyecek.

 

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