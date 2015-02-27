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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Belçika'lı Club Brugge'u tanıyalım

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turundaki rakibi belli oldu. İşte Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge

27 Şubat 2015 17:03

Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge Belçika liginde lider, Avrupa'da ise bu sezon henüz yenilgi almadı.

Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge, Belçika'nın en köklü kulüplerinden. Anderlecht ile birlikte ülkenin önde gelen iki takımından biri olan Belçika ekibi, 27 haftası geride kalan Belçika liginde 52 puanla lider durumda bulunuyor.

Fanatik'in haberine göre; formsuz bir dönem geçiren Brugge, son iki haftada sadece 1 puan alabildi. Kulüp tarihi boyunca 15 kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Club Brugge, 6 kez Kupa Galipleri Kupası'nda, 27 kez de Kupa 3'te boy gösterdi.

 

Rafaelov'a dikkat

 

Kalesini Matthew Ryan'ın koruduğu Belçika ekibi tecrübeli oyunculara sahip. Hücum hattındaki Lior Rafaelov takımın skor yükünü çeken isimlerden. Victor Vazquez ve Tom de Sutter gibi kaliteli ayaklara sahip olan Club Brugge'un en deneyimli isimlerinden biri ise takımın kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu Timmy Simons.

 

Son iki sezondur UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Club Brugge, geçtiğimiz sezon istediği sonuçları alamazken bu sezon ise B Grubu'nu topladığı 12 puanla lider olarak sona erdirdi.

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