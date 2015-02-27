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Spor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Siyah-beyazlı takım, Club Brugge ile 12 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak

27 Şubat 2015 16:31

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Tur kura çekimi yapıldı. İngiliz devi Liverpool'u penaltı atışları sonucu eleyen Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile eşleşti.

Siyah-beyazlı takım, Club Brugge ile 12 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Belçika Ligi'nde lider durumda bulunan Beşiktaş, rövanş mücadelesini ise 19 Mart Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

'Kupa 2'de en ilginç eşleşmeler ise İspanyol ekipleri Vilarreal ve Sevilla ile İtalya temsilcileri Fiorentina va Roma arasında gerçekleşti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Everton (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Dinipropetrovsk (Ukrayna) - Ajax (Hollanda)

Zenit (Rusya) - Torino (İtalya)

Wolfsburg (Almanya) - Inter Milan (İtalya)

Villarreal (İspanya) - Sevilla (İspanya)

Napoli (İtalya) - Dinamo Moskova (Rusya)

Club Brugge (Belçika) - Beşiktaş (Türkiye)

Fiorentina (İtalya) - Roma (İtalya)

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