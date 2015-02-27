Beşiktaş’ın Liverpool zaferi dünya basınında

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Liverpool’u penaltılarşla saf dışı etmesi, başta İngiliz basını olmak üzere dünyada yankı uyandırdı.

BBC haberi, "Beşiktaş, Liverpool'u penaltılarla devirdi" başlığıyla duyurdu. İngiliz yayın kurumu, Liverpool'un Avrupa kupalarına ilk kez penaltı atışlarıyla veda ettiğine dikkati çekti.

Guardian gazetesi, "Liverpoollu Lovren'in penaltı kaçırması Beşiktaş'a turu getirdi" başlığını attı. Gazete, Hırvat futbolcu Lovren'in kendisinden önce penaltı noktasına gelen oyuncular gibi kusursuz penaltı kullanamadığını yazdı.

Independent gazetesi, İstanbul'a 8 eksikle gelen Liverpool'un 120 dakikalık mücadeleden sonra yorgun düştüğüne dikkat çekti.

"Liverpool kupa dışında" başlığını atan Daily Mail gazetesi, "Beşiktaşlı taraftarlar top Liverpool'a gelince kulakları sağır edecek kadar ıslık çaldı" yorumunu aktardı.

“Penaltı kabusu" başlığını atan Daily Telegraph, Liverpool'un Beşiktaş karşısında bu kadar acı verici bir yenilgi beklemediğini yazdı.

Dünya basını

UEFA, internet sitesinde galibiyeti, "Korkusuz beşiktaş, Liverpool'u penaltılarla eledi"başlıklı haberiyle duyurdu. Haberde, Beşiktaş'ın rakibini, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadığı stattan, 10 yıl sonra eli boş gönderdiği yazıldı.

ABD'nin televizyon kanallarından ESPN'nin internet sitesi Beşiktaş'ın galibiyetini, "Liverpool, kötü performansının bedelini penaltılarda elenerek ödedi" ifadesine yer vererek duyurdu. Liverpool'un performansının hayal kırıklığı yaşattığı kaydedilen haberde, İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Brendan Rodgers'ın, siyah-beyazlıların teknik direktörü Slaven Bilic'in taktiksel değişikliklerine karşılık veremediği belirtildi. Haberde ayrıca, Bilic'in bu galibiyetle Avrupa futbolunda kendisini bir kez daha ispatladığına dikkat çekildi.

İspanya'nın Marca gazetesi, internet sitesinde yer verdiği maç haberinde Liverpool'un elenmesini "sürpriz" olarak nitelendirdi. Sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını koruyamayan Liverpool'un, Dejan Lovren'in kaçan penaltısıyla Avrupa Ligi'ne veda ettiği bildirildi.

İsveç'in Aftonbladet gazetesinin internet sitesinde yer alan maç haberi, "Liverpool'un kabus gecesi" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde, Liverpool'un ligde hafta sonu Manchester City ile oynayacağı kritik maç öncesi, Beşiktaş karşısında kabus gibi bir mağlubiyet aldığı kaydedildi. Ayrıca, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının karşılaşmada üzerine düşen görevi yerine getirerek, Beşiktaş'ın penaltılarla elde ettiği galibiyette büyük pay sahip olduğu aktarıldı.

Avustralya'nın The West Australian gazetesinin internet sitesinde ise, Liverpool'un tarihinin en büyük başarısını tattığı statta Beşiktaş'a penaltılarla yenildiği belirtildi.

Almanya’nın Sportbild dergisinin internet sayfası, "Arslan attı, Beşiktaş Liverpool'u eledi" başlığıyla verdiği haberde, tarihi bir yerde Liverpool'un acı bir mağlubiyet aldığı ifade edildi. Liverpool'un, Beşiktaş'a penaltı atışları sonucu elendiği "Atatürk Stadı'nda" 2005 yılında Milano'ya karşı dramatik penaltı atışları sonrasında Şampiyonlar Ligi finalini kazandığı hatırlatıldı. Karşılaşmada Beşiktaş'a 1-0 üstünlüğü sağlayan golü atan Tolgay Arslan'ın da mükemmel bir oyun sergilediği vurgulandı.

Die Welt gazetesinin internet sayfası da "Hamburg'un eski oyuncusu Liverpool'u eledi" başlığını kullanarak, Tolgay Arslan'ın 72. dakikada attığı golle ilk maçtaki sonucu egale ettiğine işaret edildi.

Bild gazetesi, eski Hamburglu Tolgay Arslan'ın Liverpool'a attığı golle hem Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdiği hem de maçı uzatmalara taşıdığına işaret edildi. Arslan'ın daha sonraki penaltı atışında da başarılı olduğu belirtilen haberde, Liverpool'da oynayan eski Bayern Münih'in eski futbolcusu Emre Can'ın da penaltı atışında golü attığı ancak acı bir şekilde elendiği kaydedildi.

Alman özel televizyon kanalı n-tv de, Beşiktaş'ın galibiyetini "Liverpool dramatik bir şekilde başarısız oldu" başlığıyla duyurdu.