Beşiktaş, İngiliz devi Liverpool'u penaltılarla eleyerek son 16'ya kaldı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. turunda 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool'u ağırladı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları Tolgay Arslan'ın golüyle 1-0 önde kapatan Beşiktaş, Liverpool'u penaltılarla 6-4 mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.

İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 yenilen Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye taraftarının da desteğiyle son derece istekli başladı. İlk bölümde oyunu daha çok kendi yarı alanında kabul eden rakibi karşısında özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalışan siyah-beyazlılar, pozisyon üretmekte zorlandı.



Sakatlıktan yeni kurtulan son haftaların formda isimleri Demba Ba ve Gökhan Töre bu yarıda etkisiz bir görüntü sergilerken, siyah-beyazlılar Olcay Şahan'ın şutu dışında pozisyon üretemedi.



Karşılaşmanın önemli anları

Mücadele Liverpoollu oyuncuların vuruşu ile başladı.

3. dakikada orta alandan gelişen Liverpool atağında Daniel Sturridge ileri doğru uzun oynuyor. Savunma arkasına hareketlenen Mario Balotelli, Necip'i geçmek istiyor ancak faul yapıyor.

7. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa Daniel Sturridge hareketleniyor ancak oyuncunun pozisyonu ofsayt.

11. dakikada Liverpool'da Mario Balotelli, rakibi Jose Sosa'yı sert bir faulle durduruyor ve pozisyon sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

12. dakikada ceza sahası sağ çaprazına yakın sayılabilecek bir noktadan kullanılan serbest vuruşumuzda Jose Sosa ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

18. dakikada sol kanattan gelişen atağımızda Jose Sosa'nın pası ile topla buluşan Olcay Şahan son çizgiye inmeden yerden pasını ön direğe doğru gönderiyor ancak Demba Ba'dan önce savunma son anda araya giriyor ve tehlikeyi önlüyor.



20. dakikada Sturridge'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Cenk yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada Liverpool savunmasının yaptığı hata ile topu çalan Daniel Opare sol çaprazdan ceza sahasına girmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak bu top çok zayıf kalıyor ve kaleci Simon Mignolet uzanarak topu kontrol ediyor.

24. dakikada Mario Balotelli'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Daniel Sturridge topu kontrol ediyor ve pasını altıpas alanına gönderiyor ancak bu noktada hiç bir arkadaşı bulunmuyor.

29. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Joe Allen ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Martin Skrtel kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

33. dakikada Sturridge'ın ceza sahası içinden vuruşunu Cenk Gönen kurtardı.

35. dakikada Moreno'nun ceza alına içinde hafif sol çaprazdan vuruşu, kaleci Cenk'te kaldı.

41. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Mignolet kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların vuruşu ile başladı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen atağımızda Atiba Hutchinson son çizgiye inerek ortasını ceza alanına doğru göndermek istiyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

51. dakikada Atiba'nın ceza sahası dışına çıkarttığı topa Serdar Kurtuluş düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Mignolet topu bloke etti.

53. dakikada Sosa'nın sert vuruşu kaleci Mignolet'de kaldı.

56. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Joe Allen ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Dejan Lovren kafa vuruşunu yapıyor ancak vuruşu zayıf kalıyor ve kaleci Cenk Gönen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

63. dakikada sol çaprazdan ceza alanına sokulan Gökhan Töre çok sert vuruyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

70. dakikada Necip'in pası ile topla buluşan Tolgay Arslan ceza yayı sağ çaprazına çok uzak bir noktadan sert vuruyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

73. dakikada Demba Ba'nın pasına bekletmeden vuran Tolgay Arslan, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



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Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Gökhan Töre pasını ceza sahası sol çaprazı çizgisi üzerindeki Demba Ba'ya gönderiyor. Demba Ba bekletmeden topuk pasını Tolgay Arslan'ın önüne bırakıyor. Tolgay ceza sahası içi sol çaprazı üzerinden harika vuruyor ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

76. dakikada Liverpool cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jordan Ibe oyundan alınırken yerine Javier Manquillo oyuna dahil oluyor.

78. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Töre ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

82. dakikada Liverpool cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mario Balotelli oyundan alınırken yerine Adam Lallana oyuna dahil oluyor.

87. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Demba Ba dönerek yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

Karşılaşma 1-0 Beşiktaş üstünlüü ile sona erdi. Mücadelede uzatma dakikalarına geçilecek.

Uzatma dakikaları başladı.

94. dakikada sağ kanattan Gökhan Töre'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Mignolet topa hakim oldu.

95. dakikada Opare'nin ceza sahası dışından sert şutu, direk dibinden dışarı çıktı.

100. dakikada Demba Ba ceza alanı içinde topla buluştu. Sert şutu Mignolet'den döndü ve topu Liverpool savunması uzaklaştırdı.

101. dakikada Demba Ba'nın pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Gökhan Töre yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Simon Mignolet sağ köşeye uzanarak bu topu kontrol ediyor.

Uzatmanın ilk 15 dakikası sona erdi.

Maçın son 15 dakikası başladı.

108. dakikada Demba Ba'nın pası ile Gökhan Töre sol çaprazda topla buluşuyor ancak pozisyon ofsayt.

109. dakikada ceza sahası sağ çaprazının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Adam Lallana ortasını arka direğe doğru gönderiyor ancak savunmamız bu topu kafa ile karşılıyor.

115. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Kerim Frei'ın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba çok sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

120 dakika 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi ve son 16'ya kalan takımı penaltılar belirleyecek.

Penaltılar

İlk penaltıyı kullanan Demba Ba topu ağlara gönderdi.

Liverpool'da penaltıyı kullanan isim Lambert skoru eşitledi ve penaltılarda durum 1-1 oldu.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre penaltı atışını gole çevirdi.

Liverpool'da Lallana golü attı.

Beşiktaş'ta Veli Kavlak'ın penaltı vuruşu gol oldu.

Liverpool'da Emre Can'ın penaltısı köşeden filelere gitti.

Beşiktaş'ta Atiba'nın vuruşunda top ağlara gitti.

İngiliz temsilcisinde Joe Allen'ın penaltı vuruşu köşeden filelere gitti.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın vuruşu gol oldu.

Son penaltı vuruşunu kullanan Lovren'in şutu auta çıktı ve Beşiktaş son 16 takım arasına kaldı.