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Spor

Beşiktaş sıradaki rakibini bekliyor

Beşiktaş'ın Liverpool'u eleyip son 16 turuna kalmasından sonra siyah-beyazlılar bugün çekilecek kurayı beklemeye başladı

27 Şubat 2015 02:09

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. 

Son 32 turunda Premier Lig'in köklü kulübü Liverpool ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda İngiliz rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Siyah-Beyazlı takım, Brendan Rodgers yönetimindeki Liverpool'u İstanbul'daki rövanşta normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0'lık galibiyetle biten maçta seri penaltılar sonucu devirmeyi başardı, tur biletini cebine koydu

UEFA Avrupa Ligi'nde biten maçlar sonrası Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. 

 

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

 

Beşiktaş'la eşleşmesi muhtemel olan takımlarda şöyle: Dinamo Moskova, Zenit, Dinamo Kiev, Sevilla, Ajax, Villareal, Fiorentina, İnter, Club Brugge, Roma, Napoli, Dnipro, Wolfsburg, Torino, Everton ve AS Roma.

 

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