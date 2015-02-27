T24 LogoT24 Logo
Spor

Tolgay Arslan: Şut çektim, iyi şuttu galiba

Beşiktaş'ın Liverpool'u penaltılarla elediği maçta harika bir gol atan Tolgay Arslan, Beşiktaş taraftarı için "Böyle taraftar görmedim" ifadelerini kullandı

27 Şubat 2015 01:28

Beşiktaş'ı Liverpool karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Tolgay Arslan, maç sonrası yaptığı açıklamada "Şut çektim, iyi şuttu galiba" dedi.

Liverpool'a attığı harika golle maçın kader adamlarından olan Tolgay Aslan karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Türkçem iyi değil özür diliyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Ben böyle taraftar görmedim. Çok memnunum ve gurur duyuyorum. Elim kırık, yüzde yüz hazır değilim. Hocam bana şans verdi ve gol attım. Gol atmak büyük bir olay ama benim için kimin gol atacağı önemli değildi. Önemli olan takımın gol atmasıydı" dedi.

Maça girdiği ilk 5-10 dakika iyi olmadığını söyleyen Tolgay Arslan, Oyuna giremedim. Şut çektim, iyi şuttu galiba. Ondan sonra Demba Ba pasını verdi. Şutumu çektim ve top kaleye gitti, çok memnunum" diye sözlerini bitirdi.

 

ETİKETLER

Tolgay arslanbeşiktaşliverpoolgol

İlgili Haberler

Beşiktaş, İngiliz devi Liverpool'u penaltılarla eleyerek son 16'ya kaldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında normal süresi 1-0 üstünlüğüyle tamamladığı Liverpool'u penaltılarla mağlup etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24