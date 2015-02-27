Tolgay Arslan: Şut çektim, iyi şuttu galiba

Beşiktaş'ı Liverpool karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Tolgay Arslan, maç sonrası yaptığı açıklamada "Şut çektim, iyi şuttu galiba" dedi.

Liverpool'a attığı harika golle maçın kader adamlarından olan Tolgay Aslan karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Türkçem iyi değil özür diliyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Ben böyle taraftar görmedim. Çok memnunum ve gurur duyuyorum. Elim kırık, yüzde yüz hazır değilim. Hocam bana şans verdi ve gol attım. Gol atmak büyük bir olay ama benim için kimin gol atacağı önemli değildi. Önemli olan takımın gol atmasıydı" dedi.

Maça girdiği ilk 5-10 dakika iyi olmadığını söyleyen Tolgay Arslan, Oyuna giremedim. Şut çektim, iyi şuttu galiba. Ondan sonra Demba Ba pasını verdi. Şutumu çektim ve top kaleye gitti, çok memnunum" diye sözlerini bitirdi.