Deplasmandaki Brugge maçında Beşiktaş taraftarına bilet yok

Beşiktaş Kulübü, 12 Mart tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Club Brugge ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma için bilet satışı yapılmayacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi 3. Turunda Club Brugge ile 12 Mart'ta Belçika'da oynayacağımız ilk müsabaka için, kulübümüze 1350 adet bilet ayrılmıştır.



Türkiye'den ve Avrupa'dan çok sayıda taraftarımızın bu önemli müsabakada Beşiktaşımızı desteklemek için tribünde olmayı arzuladığını görüyor ve bundan gurur duyuyoruz.

Ancak elimizde olmayan nedenlerden dolayı, sınırlı sayıdaki bilet ile bu talebi karşılamak mümkün olmayacaktır.

Kulübümüze ayrılan 1350 biletin; kurum içi ihtiyaçlar, resmi seyahat organizasyonumuz BJK Travel, derneklerimiz ve taraftarlarımızın yoğun talepleri düşünüldüğünde çok yetersiz kalacağı aşikârdır.



Elimizden olmayan bu üzücü durum nedeniyle, deplasmandaki Club Brugge maçı için bilet satışı yapılmayacağını, taraftarlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Renklerimize gönül veren tüm taraftarlarımızı Beşiktaşımızın 112. doğum günü olan 19 Mart 2015 Perşembe günü, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş mücadelesine davet ediyoruz.

Beşiktaş JK."